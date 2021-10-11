Зірка "Реала": "Гольф набагато інтелектуальніший, ніж футбол"

Гарет Бейл зізнався у своїй любові до іншого виду спорту.

Нападник "Реала" Гарет Бейл розповів про свої хобі, крім футболу.

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"У нашій команді гольф люблять тільки двоє людей — Гарет Бейл і Тібо Куртуа. Звичайно, я найсильніший гравець у гольф у команді. Куртуа не грає краще за мене. Якщо десь поблизу від мене проходить турнір із гольфу, то я обов'язково беру участь.

Там прекрасна атмосфера на турнірах, багато глядачів і завжди хороша погода. Приємно пограти із сильними суперниками", — сказав Бейл в інтерв'ю Mundo Deportivo.

Також Бейл порівняв гру в гольф із грою у футбол.

"Мені здається, що гольф — набагато більш інтелектуальна гра, якщо порівнювати з футболом. Коли граєш в гольф, відчуваєш нереальний тиск. Навіть більше хвилююся, ніж коли граю в футбол у присутності 80 тисяч глядачів", — зауважив Бейл.

У цьому сезоні Гарет Бейл провів усього три матчі в чемпіонаті Іспанії і забив один гол. Посередині сезону футболіст отримав травму і тепер відновлюється, щоб почати тренування в загальній групі.

Любов Бейла до гольфу стала об'єктом для жартів із боку вболівальників іспанського футболу. Одного разу Гарет Бейл вважав за краще пограти в гольф, ніж відвідати футбольний матч своєї команди і підтримати партнерів по команді.

Минулий сезон Гарет Бейл провів в оренді в лондонському "Тоттенгемі". Валлієць вдало почав сезон в Англії, проте його оренда закінчилася і він повернувся в мадридський клуб. Новий тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті дав шанс Бейлу отримати ігрову практику в мадридському клубі і навіть дав місце гравцеві в стартовому складі.