"Проиграем мы – получите по полной". Пятов – об игнорировании Малиновского

Ветеран сборной Украины рассказал, что он сказал главному тренеру национальной команды.

Вратарь сборной Украины Андрей Пятов признался, что поговорил с исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины Александром Петраковым о том, что он не вызвал в состав команды одного из лидеров Руслана Малиновского.

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"Тема Малиновского? Уже это история немного надоела, уже сто раз ее начинали и заканчивали, даже неудобно о ней говорить. Давайте забудем. Все-таки есть главный тренер, у него свои требования и взгляды на данную ситуацию", – сказал Пятов в эфире передачи "Великий футбол" на телеканале "Футбол 1/2/3".

Также Пятов рассказал, что он думает по этому поводу.

"Я разговаривал с Петраковым об этом. Я ему так и сказал: "Смотрите, Александр Васильевич, вы главный тренер и вы ответственны за это решение. Если вы так хотите, значит у вас есть основания для этого. Вы будете отвечать за результат. Если проиграем мы – получите по полной. Но если выиграете – будете на коне, закроете рты всем скептикам. Вот и все, не о чем тут говорить", – сказал Пятов.

Ветеран команды признался, что футболисты не могу повлиять на решение тренера.

"Правильно это или нет, все решения принимает только главный тренер. Дружим или нет с футболистом – это не имеет значения. Если вызвали или не вызвали – решает главный тренер. Если не вызвал – тоже решение главного тренера. Так будет правильно", – добавил Пятов.

Напомним, что сборная Украины победила Финляндию в матче квалификации к чемпионату мира в Катаре (2:1) без своего лидера Руслана Малиновского, который в итоге не получил вызов в сборную и остался в расположении своего клуба.