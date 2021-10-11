"Програємо ми — отримаєте по повній". П'ятов — про ігнорування Маліновського

Ветеран збірної України розповів, що він сказав головному тренеру національної команди.

Воротар збірної України Андрій П'ятов зізнався, що поговорив із виконувачем обов'язків головного тренера збірної України Олександром Петраковим про те, що він не викликав до складу команди одного з лідерів Руслана Маліновського.

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"Тема Маліновського? Уже ця історія трохи набридла, вже сто разів її починали і закінчували, навіть незручно про неї говорити. Давайте забудемо. Все ж таки є головний тренер, у нього свої вимоги і погляди на цю ситуацію", — сказав П'ятов в ефірі передачі "Великий футбол" на телеканалі "Футбол 1/2/3".

Також П'ятов розповів, що він думає з цього приводу.

"Я розмовляв із Петраковим про це. Я йому так і сказав: "Дивіться, Олександре Васильовичу, ви головний тренер і ви відповідальні за це рішення. Якщо ви так хочете, значить у вас є підстави для цього. Ви будете відповідати за результат. Якщо програємо ми — отримаєте по повній. Але якщо виграєте — будете на коні, закриєте роти всім скептикам. Ось і все, нема про що тут говорити", — сказав П'ятов.

Ветеран команди зізнався, що футболісти не можу вплинути на рішення тренера.

"Правильно це чи ні, всі рішення ухвалює тільки головний тренер. Дружим чи ні з футболістом — це не має значення. Якщо викликали або не викликали — вирішує головний тренер. Якщо не викликав — теж рішення головного тренера. Так буде правильно", — додав П'ятов.

Нагадаємо, що збірна України перемогла Фінляндію в матчі кваліфікації до чемпіонату світу в Катарі (2:1) без свого лідера Руслана Маліновського, який зрештою не отримав виклик у збірну і залишився в розташуванні свого клубу.