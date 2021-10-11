"Нам нельзя играть даже вничью". Тренер сборной Украины – о матче с Боснией и Герцеговиной

Александр Петраков ожидает от нашей сборной только побед в заключительных матчах.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков поделился ожиданиями от матча квалификации чемпионата мира в Катаре против Боснии и Герцеговины, который пройдет 12 октября во Львове.

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Петраков начал пресс-конференцию с информации о том, что в команде нет новых травмированных игроков.

"У нас пока все хорошо, нет новых повреждений, но сегодня вечером состоится тренировка, она может внести коррективы", – сказал Петраков.

Также Петраков рассказал о том, как команда готовится к следующему сопернику.

"Пока матчи Боснии и Герцеговины мы еще не смотрели, мы все силы бросили на сборную Финляндии. Как только мы освободились, в самолете мои помощники дали мне информацию о следующем сопернике.

Я посмотрел их матч с Казахстаном и Францией и еще с футболистами мы посмотрели 20-минутную нарезку игры сборной Боснии и Герцеговины. На сегодня у нас также запланировано полчаса времени на теоретическое занятие перед игрой", – сказал Петраков.

Кроме этого, Петраков дал комментарий по поводу коронавирусных ограничений, которые будут задействованы для зрителей, желающих попасть на матч сборной Украины и Боснии и Герцеговины во Львове.

"Я слышал, что эти требования должны упростить, но точной информации у меня пока не было", – сказал Петраков.

Также Петраков считает, что на этот матч не нужна дополнительная мотивация, поскольку встреча очень важна с турнирной точки зрения для команды.

"Мне не нужно мотивировать игроков. Мы вместе уже давно, я знаю ребят с 2010 года. Помню их, когда они еще были малышами. Вот тогда, в детстве, их нужно было мотивировать, сейчас они сами все понимают. Нам нельзя даже играть вничью", – сказал Петраков.

Журналисты также попытались спросить, готов ли Петраков в будущем вызывать Руслана Малиновского, но тренер не захотел общаться на эту тему.

"Об этом я бы не хотел говорить", – добавил Петраков.