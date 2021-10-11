"Нам не можна грати навіть внічию". Тренер збірної України — про матч із Боснією і Герцеговиною

Олександр Петраков очікує від нашої збірної лише перемог у заключних матчах.

Виконувач обов'язків головного тренера збірної України Олександр Петраков поділився очікуваннями від матчу кваліфікації чемпіонату світу в Катарі проти Боснії та Герцеговини, який пройде 12 жовтня у Львові.

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Петраков почав пресконференцію з інформації про те, що в команді немає нових травмованих гравців.

"У нас поки що все гаразд, немає нових пошкоджень, але сьогодні ввечері відбудеться тренування, воно може внести корективи", — сказав Петраков.

Також Петраков розповів про те, як команда готується до наступного суперника.

"Поки матчі Боснії і Герцеговини ми ще не дивилися, ми всі сили кинули на збірну Фінляндії. Щойно ми звільнилися, в літаку мої помічники дали мені інформацію про наступного суперника.

Я подивився їхні матчі з Казахстаном і Францією і ще з футболістами ми подивилися 20-хвилинну нарізку гри збірної Боснії та Герцеговини. На сьогодні у нас також заплановано пів години часу на теоретичне заняття перед грою", — сказав Петраков.

Крім цього, Петраков дав коментар із приводу коронавірусних обмежень, які будуть задіяні для глядачів, охочих потрапити на матч збірної України і Боснії та Герцеговини у Львові.

"Я чув, що ці вимоги повинні спростити, але точної інформації у мене поки не було", — сказав Петраков.

Також Петраков вважає, що на цей матч не потрібна додаткова мотивація, оскільки зустріч дуже важлива з турнірної точки зору для команди.

"Мені не потрібно мотивувати гравців. Ми разом уже давно, я знаю хлопців із 2010 року. Пам'ятаю їх, коли вони ще були малюками. Ось тоді, в дитинстві, їх потрібно було мотивувати, зараз вони самі все розуміють. Нам не можна навіть грати внічию", — сказав Петраков.

Журналісти також спробували запитати, чи готовий Петраков у майбутньому викликати Руслана Маліновського, але тренер не захотів спілкуватися на цю тему.

"Про це я б не хотів говорити", — додав Петраков.