"Страшно, когда Петраков злой". Яремчук – о новом тренере сборной Украины (видео)

Нападающий сборной Украины считает, что атмосфера в команде хорошая, несмотря на последние конфликты.

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук поделился ожиданиями от матча квалификации к чемпионату мира-2022 с Боснией и Герцеговиной, который пройдет 12 октября во Львове.

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"Рад наконец-то приехать во Львов, не был здесь давно. Помните, я провел тут наверное лучший матч за сборную и забил первый гол.

Звонили и писали знакомые по поводу билетов, думаю, будет даже ажиотаж. Чувствуем большую ответственность перед игрой, нам надо побеждать", – сказал Яремчук в эфире YouTube канала УАФ.

Яремчук признался, что атмосфера в команде перед важным матчем хорошая.

"По атмосфере у нас все хорошо. Мы победили финнов и с прекрасным настроем готовимся к матчу с Боснией и Герцеговиной. Настроены серьезно на матче, учим теорию к игре, внимательно впитываем все, что говорит тренерский штаб.

Просто выйдем на поле и все выполним", – добавил Яремчук.

Яремчук сказал, что ему неважны индивидуальные награды, а важно, чтобы команда выиграла.

"Нам нужно завтра взять победу, мы должны заработать три очка. Неважно, кто забьет решающий гол, Ярмоленко или кто-то другой. Мы победим и все будет отлично", – сказал Яремчук.

Также лидер сборной Украины признался, что Александр Петраков является отличным мотиватором.

"Не хочу рассказывать тайны о нашей раздевалке, что-то рассказывать на публике, но могу признаться, что Петраков отлично умеет мотивировать команду. Я уже давно с ним знаком, отлично знаю этого человека. Мы его очень любим и уважаем. Иногда нам даже страшно, когда он злой", – отметил форвард сборной Украины.