"Страшно, коли Петраков злий". Яремчук — про нового тренера збірної України (відео)

Нападник збірної України вважає, що атмосфера в команді хороша, незважаючи на останні конфлікти.

Нападник збірної України Роман Яремчук поділився очікуваннями від матчу кваліфікації до чемпіонату світу-2022 з Боснією і Герцеговиною, який пройде 12 жовтня у Львові.

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"Радий нарешті приїхати до Львова, не був тут давно. Пам'ятайте, я провів тут напевно найкращий матч за збірну і забив перший гол.

Дзвонили і писали знайомі з приводу квитків, думаю, буде навіть ажіотаж. Відчуваємо велику відповідальність перед грою, нам треба перемагати", — сказав Яремчук в ефірі YouTube каналу УАФ.

Яремчук зізнався, що атмосфера в команді перед важливим матчем хороша.

"Щодо атмосфери в нас все добре. Ми перемогли фінів і з прекрасним настроєм готуємося до матчу з Боснією і Герцеговиною. Налаштовані серйозно на матчі, вчимо теорію до гри, уважно вбираємо все, що говорить тренерський штаб.

Просто вийдемо на поле і все виконаємо", — додав Яремчук.

Яремчук сказав, що йому не важливі індивідуальні нагороди, а важливо, щоб команда виграла.

"Нам потрібно завтра взяти перемогу, ми повинні заробити три очки. Неважливо, хто заб'є вирішальний гол, Ярмоленко чи хтось інший. Ми переможемо і все буде відмінно", — сказав Яремчук.

Також лідер збірної України зізнався, що Олександр Петраков є відмінним мотиватором.

"Не хочу розповідати таємниці про нашу роздягальню, щось розповідати на публіці, але можу зізнатися, що Петраков відмінно вміє мотивувати команду. Я вже давно з ним знайомий, відмінно знаю цю людину. Ми його дуже любимо і поважаємо. Іноді нам навіть страшно, коли він злий", — зазначив форвард збірної України.