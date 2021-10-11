"Когда отдыхать?". Вратарь "Реала" раскритиковал УЕФА за большое количество матчей

Футболист пожаловался, что игроки практически не имеют пауз в сезоне, что может сказаться на здоровье.

Вратарь мадридского "Реала" и сборной Бельгии Тибо Куртуа остался недоволен календарем УЕФА, который во время клубной паузы решил разыграть полуфиналы и финал Лиги Наций.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Уже в следующем ноябре пройдет чемпионат мира в Катаре, а мы до июня будем выступать в клубном футболе. Я предвижу огромное количество травм. Футбольные организации не заботятся о футболистах", – приводит слова Тибо Куртуа ESPN.

"В июне мы должны сыграть еще четыре игры Лиги наций и будем отдыхать лишь две недели в году. Если кто-то не понимает, то это слишком мало для футболистов, которые играли на самом высочайшем уровне на протяжении года. Я знаю, что если я не скажу, то все будут молчать", – негодует Куртуа.

Куртуа винит во всем чиновников из УЕФА и ФИФА.

"УЕФА и ФИФА против создания Суперлиги, потому что это увеличит количество игр, но делают тоже самое. Постоянно добавляются новые турниры, чемпионаты, Лиги конференций, вот это вот все. Бесконечное количество матчей нас ждет", – сказал Куртуа.

Футболист заметил, что никто не заботится о здоровье футболистов, организации только думают, как заработать как можно больше прибыли во время пандемии.

"Они негодуют из-за команд, которые хотят уйти в Суперлигу, но всем плевать на игроков. Все только думают, как набить свои карманы.

Им всегда мало денег. Теперь хотят проводить чемпионат мира и Европы каждый год. Когда мы будем отдыхать? Никогда? Мы все травмируемся, мы не роботы. Матчи только добавляются, отдыхать некогда. Всем плевать на игроков", – возмущался Куртуа.