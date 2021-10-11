"Коли відпочивати?". Воротар "Реала" розкритикував УЄФА за велику кількість матчів

Футболіст поскаржився, що гравці практично не мають пауз у сезоні, що може позначитися на здоров'ї.

Воротар мадридського "Реала" і збірної Бельгії Тібо Куртуа залишився незадоволений календарем УЄФА, який під час клубної паузи вирішив розіграти півфінали і фінал Ліги Націй.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Уже в наступному листопаді пройде чемпіонат світу в Катарі, а ми до червня будемо виступати в клубному футболі. Я передбачаю велику кількість травм. Футбольні організації не піклуються про футболістів", — наводить слова Тібо Куртуа ESPN.

"У червні ми повинні зіграти ще чотири гри Ліги націй і відпочиватимемо лише два тижні в році. Якщо хтось не розуміє, то це занадто мало для футболістів, які грали на найвищому рівні протягом року. Я знаю, що якщо я не скажу, то всі мовчатимуть", — обурюється Куртуа.

Куртуа звинувачує у всьому чиновників з УЄФА і ФІФА.

"УЄФА і ФІФА проти створення Суперліги, тому що це збільшить кількість ігор, але роблять те ж саме. Постійно додаються нові турніри, чемпіонати, Ліги конференцій, ось це ось все. Нескінченна кількість матчів на нас чекає", — сказав Куртуа.

Футболіст зауважив, що ніхто не піклується про здоров'я футболістів, організації тільки думають, як заробити якомога більше прибутку під час пандемії.

"Вони обурюються через команди, які хочуть піти в Суперлігу, але всім начхати на гравців. Усі тільки думають, як набити свої кишені.

Їм завжди мало грошей. Тепер хочуть проводити чемпіонат світу і Європи щороку. Коли ми будемо відпочивати? Ніколи? Ми всі травмуємося, ми не роботи. Матчі тільки додаються, відпочивати ніколи. Усім начхати на гравців", — обурювався Куртуа.