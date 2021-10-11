Президента Бразилии не пустили на футбольный матч из-за того, что он не вакцинировался (видео)

Руководитель страны не знал, что на футбол можно попасть только с прививкой от коронавируса.

Президента Бразилии Жаира Болсонаро не пустили на футбольный матч в родной Бразилии, сообщает Goal.com.

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Руководитель страны хотел посетить матч чемпионата Бразилии между "Сантосом" и "Гремио", однако не был допущен на трибуны. У Жаира Болсонаро не было подтверждения о том, что он привился от коронавируса.

Любопытно, что президент Бразилии является большим противником вакцинации населения и был недоволен тем, что его не допустили на стадион.

Президент Бразилии сейчас находится в столице на каникулах и хотел посетить футбольный матч, но ему не удалось это сделать. До этого ранее Болсонаро однажды оштрафовали за то, что он находился без медицинской маски в общественном месте.

Жаир Болсонаро возмутился тем, что его не допустили на стадион и не понимал, почему его не пускают на арену.

"Почему я должен предъявить сертификат о вакцинации? Я хотел прийти на футбол и посмотреть матч любимого "Сантоса". Теперь мне говорят, что я обязательно должен вакцинироваться. Почему же это? Да вы проверьте, у меня больше антител, чем у любого вакцинированного", – сказал разгневанный из-за ситуации Болсонаро.

В сети появилось видео, на котором президент пытается войти на стадион, но его не пускают стюарды и объясняют, что без сертификата вакцинации зайти на стадион нельзя.

Отметим, что пропуск на стадион по сертификатам вакцинации начал действовать в Бразилии лишь недавно и лишь в отдельных штатах. В Бразилии недавно разрешили пускать болельщиков на футбол, до этого все матчи были проведены без зрителей.