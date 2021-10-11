Президента Бразилії не пустили на футбольний матч через те, що він не вакцинувався (відео)

Керівник країни не знав, що на футбол можна потрапити тільки з щепленням від коронавірусу.

Президента Бразилії Жаїра Болсонару не пустили на футбольний матч в рідній Бразилії, повідомляє Goal.com.

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Керівник країни хотів відвідати матч чемпіонату Бразилії між "Сантосом" і "Греміо", однак не був допущений на трибуни. У Жаїра Болсонару не було підтвердження про те, що він прищепився від коронавірусу.

Цікаво, що президент Бразилії є великим противником вакцинації населення і був незадоволений тим, що його не допустили на стадіон.

Президент Бразилії зараз знаходиться в столиці на канікулах і хотів відвідати футбольний матч, але йому не вдалося це зробити. До цього раніше Болсонару одного разу оштрафували за те, що він перебував без медичної маски в громадському місці.

Жаїр Болсонару обурився через те, що його не допустили на стадіон і не розумів, чому його не пускають на арену.

"Чому я повинен пред'явити сертифікат про вакцинацію? Я хотів прийти на футбол і подивитися матч улюбленого "Сантоса". Тепер мені кажуть, що я обов'язково повинен вакцинуватися. Чому ж це? Та ви перевірте, у мене більше антитіл, ніж у будь-якого вакцинованого", — сказав розгніваний через ситуацію Болсонару.

У мережі з'явилося відео, на якому президент намагається увійти на стадіон, але його не пускають стюарди і пояснюють, що без сертифіката вакцинації зайти на стадіон не можна.

Зазначимо, що пропуск на стадіон за сертифікатами вакцинації почав діяти в Бразилії лише недавно і лише в окремих штатах. У Бразилії недавно дозволили пускати вболівальників на футбол, до цього всі матчі були проведені без глядачів.