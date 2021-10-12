Украина - Босния: где и когда смотреть матч?

Команда Александра Петракова после победы над Финляндией имеет уникальный шанс досрочно решить вопрос выхода на ЧМ-2022

Во вторник, 12 октября, во Львове состоится матч отборочного цикла на чемпионат мира по футболу между сборными Украины и Боснии и Герцеговины.

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Украина — Босния и Герцеговина: расклад перед матчем

Этот матч стать решающим для обоих соперников в нынешнем отборочном цикле. Сборная Украины до сих пор не проигрывала в отборе на ЧМ-2022, но и не выигрывала до предыдущего матча против Финляндии. Победа в гостях позволила команде Петракова набрать 8 очков и укрепиться на втором месте. В свою очередь, Босния и Герцеговина выиграла у Казахстана и обошла Финляндию — в активе предстоящего соперника украинской команды 6 пунктов.

В случае победы, Украина наберет 11 очков и вплотную приблизится к Франции, обеспечив достаточный отрыв от боснийцев для выхода из группы. Теоретические шансы догнать Украину по количеству очков могут оставаться у финнов, но для этого им нужно победить Казахстан, а затем выиграть у Боснии и не проиграть Франции. В случае трех побед Финляндии, эта команда наберет 14 очков, но такой расклад, стоит признать, маловероятен.

Матч Украина — Босния: прогноз букмекеров

Фаворитом матча букмекеры видят именно сборную Украины: в пользу нашей команды говорит и содержательная игра против Финляндии, и фактор домашнего стадиона. Во Львове главная команда страны проигрывает редко. Коэффициент на победу Украины в матче с Боснией — 1.8, на ничью — 3.70, а на победу гостей — 4.75.

Отметим, что Александр Петраков рассчитывает на тот состав футболистов, которые противостояли Финляндии. К счастью, новых потерь у сборной Украины не добавилось.

Украина — Босния: где смотреть матч?