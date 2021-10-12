Україна — Боснія: де і коли дивитися матч?

Команда Олександра Петракова після перемоги над Фінляндією має унікальний шанс достроково вирішити питання виходу на ЧС-2022.

У вівторок, 12 жовтня, у Львові відбудеться матч відбіркового циклу на чемпіонат світу з футболу між збірними України та Боснії і Герцеговини.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Спорт" в Facebook Підписатись

Україна — Боснія і Герцеговина: розклад перед матчем

Цей матч стане вирішальним для обох суперників у нинішньому відбірковому циклі. Збірна України досі не програвала у відборі на ЧС-2022, але й не вигравала до попереднього матчу проти Фінляндії. Перемога в гостях дозволила команді Петракова набрати 8 очок і зміцнитися на другому місці. Зі свого боку, Боснія і Герцеговина виграла у Казахстану й обійшла Фінляндію — в активі майбутнього суперника української команди 6 пунктів.

У разі перемоги, Україна набере 11 очок і впритул наблизиться до Франції, забезпечивши достатній відрив від боснійців для виходу з групи. Теоретичні шанси наздогнати Україну за кількістю очок можуть залишатися у фінів, але для цього їм потрібно перемогти Казахстан, а потім виграти у Боснії і не програти Франції. У разі трьох перемог Фінляндії, ця команда набере 14 очок, але такий розклад, варто визнати, малоймовірний.

Матч Україна — Боснія: прогноз букмекерів

Фаворитом матчу букмекери бачать саме збірну України: на користь нашої команди свідчить і змістовна гра проти Фінляндії, і фактор домашнього стадіону. У Львові головна команда країни програє рідко. Коефіцієнт на перемогу України в матчі з Боснією — 1.8, на нічию — 3.70, а на перемогу гостей — 4.75.

Зазначимо, що Олександр Петраков розраховує на той склад футболістів, які протистояли Фінляндії. На щастя, нових втрат у збірної України не додалося.

Україна — Боснія: де дивитися матч?