Пихаленок не поможет. Сборная Украины объявила заявку на матч с Боснией и Герцеговиной
Тренерский штаб вновь в последний момент убрал из состава молодого полузащитника.
Стало известно, в каком составе сборная Украины сыграет против Боснии и Герцеговины в матче квалификации к чемпионату мира-2022 во Львове, сообщает УАФ.
В итоговую заявку сборной Украины на матч не попал молодой полузащитник Александр Пихаленок, который был вызван в сборную Украины, чтобы заменить Александра Зинченко, продолжающего восстанавливаться после травмы, полученной во время выступлений за "Манчестер Сити".
Отметим, что Пихаленок также в итоге не попал в заявку на игру с Финляндией.
Заявка сборной Украины на матч с Боснией и Герцеговиной
Вратари: Бущан, Пятов, Ризнык.
Защитники: Соболь, Сирота, Кривцов, Корниенко, Забарный, Шабанов, Тымчик, Матвиенко.
Полузащитники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Шапаренко, Зубков, Харатин, Цыганков, Булеца, Караваев.
Нападающие: Яремчук, Довбик, Сикан.
Кроме того, исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков продолжает игнорировать в сборной одного из лидеров сборной полузащитника Руслана Малиновского, который показывает хорошую игру в чемпионате Италии за "Аталанту".
Между игроком и тренером произошел конфликт, в результате которого футболист решил не играть за сборную в товарищеском матче, что обидело тренера и он больше футболиста на следующие игры не вызывал. Сам Малиновский в интервью говорит, что ждет когда его пригласят и он не обижается.
Тренер сборной говорит, что Малиновский не подходит под его тактическую схему игры, поэтому он не будет приглашаться в сборную и больше он комментировать тему не хочет.
Напомним, матч Украина – Босния и Герцеговина состоится сегодня, 12 октября, во Львове начнется в 21.45.