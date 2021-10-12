Пихаленок не поможет. Сборная Украины объявила заявку на матч с Боснией и Герцеговиной

Тренерский штаб вновь в последний момент убрал из состава молодого полузащитника.

Стало известно, в каком составе сборная Украины сыграет против Боснии и Герцеговины в матче квалификации к чемпионату мира-2022 во Львове, сообщает УАФ.

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В итоговую заявку сборной Украины на матч не попал молодой полузащитник Александр Пихаленок, который был вызван в сборную Украины, чтобы заменить Александра Зинченко, продолжающего восстанавливаться после травмы, полученной во время выступлений за "Манчестер Сити".

Отметим, что Пихаленок также в итоге не попал в заявку на игру с Финляндией.

Заявка сборной Украины на матч с Боснией и Герцеговиной

Вратари: Бущан, Пятов, Ризнык.

Защитники: Соболь, Сирота, Кривцов, Корниенко, Забарный, Шабанов, Тымчик, Матвиенко.

Полузащитники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Шапаренко, Зубков, Харатин, Цыганков, Булеца, Караваев.

Нападающие: Яремчук, Довбик, Сикан.

Кроме того, исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков продолжает игнорировать в сборной одного из лидеров сборной полузащитника Руслана Малиновского, который показывает хорошую игру в чемпионате Италии за "Аталанту".

Между игроком и тренером произошел конфликт, в результате которого футболист решил не играть за сборную в товарищеском матче, что обидело тренера и он больше футболиста на следующие игры не вызывал. Сам Малиновский в интервью говорит, что ждет когда его пригласят и он не обижается.

Тренер сборной говорит, что Малиновский не подходит под его тактическую схему игры, поэтому он не будет приглашаться в сборную и больше он комментировать тему не хочет.

Напомним, матч Украина – Босния и Герцеговина состоится сегодня, 12 октября, во Львове начнется в 21.45.