Піхальонок не допоможе. Збірна України оголосила заявку на матч із Боснією і Герцеговиною

Тренерський штаб знову в останній момент прибрав зі складу молодого півзахисника.

Стало відомо, в якому складі збірна України зіграє проти Боснії та Герцеговини в матчі кваліфікації до чемпіонату світу-2022 у Львові, повідомляє УАФ.

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У підсумкову заявку збірної України на матч не потрапив молодий півзахисник Олександр Піхальонок, який був викликаний в збірну України, щоб замінити Олександра Зінченка, котрий продовжує відновлюватися після травми, отриманої під час виступів за "Манчестер Сіті".

Зазначимо, що Піхальонок також зрештою не потрапив у заявку на гру з Фінляндією.

Заявка збірної України на матч із Боснією і Герцеговиною

Воротарі: Бущан, П'ятов, Різник.

Захисники: Соболь, Сирота, Кривцов, Корнієнко, Забарний, Шабанов, Тимчик, Матвієнко.

Півзахисники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Шапаренко, Зубков, Харатін, Циганков, Булеца, Караваєв.

Нападники: Яремчук, Довбик, Сікан.

Крім того, виконувач обов'язків головного тренера збірної України Олександр Петраков продовжує ігнорувати в збірній одного з лідерів збірної півзахисника Руслана Маліновського, який показує хорошу гру в чемпіонаті Італії за "Аталанту".

Між гравцем і тренером стався конфлікт, унаслідок якого футболіст вирішив не грати за збірну в товариському матчі, що образило тренера і він більше футболіста на наступні ігри не викликав. Сам Маліновський в інтерв'ю говорить, що чекає коли його запросять і він не ображається.

Тренер збірної каже, що Маліновський не підходить під його тактичну схему гри, тому він не буде запрошуватися до збірної і більше він коментувати тему не хоче.

Нагадаємо, матч Україна — Боснія і Герцеговина відбудеться сьогодні, 12 жовтня, у Львові розпочнеться о 21:45.