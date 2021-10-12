Даже без Зинченко и Малиновского: состав сборной Украины в два раза дороже боснийского

Стоимость футболистов сборной Украины, вызванных на игру с Боснией и Герцеговиной, более 125 миллионов евро.

Стало известно, сколько стоят составы сборной Украины и Боснии и Герцеговины накануне матча квалификации к чемпионату мира-2022, сообщает портал Transfermarkt.

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Сборная Боснии и Герцеговины оценивается в 53,5 миллиона евро. Двое украинских игроков Руслан Малиновский (30 миллионов евро) и Александр Зинченко (28 миллионов евро) стоят дороже, чем вся команда Боснии и Герцеговины, правда эти два футболиста не смогут помочь в матче, поэтому учитываться не будут.

Сборная Украины без Зинченко и Малиновского оценивается в 125 миллионов евро, что более, чем в два раза, дороже боснийского состава.

В составе Боснии и Герцеговины много опытных футболистов, выступающих в европейских чемпионатах. Например, левый защитник лондонского "Арсенала" Сенад Колащинац, нападающий миланского "Интера" Эдин Джеко, а также молодой форвард немецкого "Фрайбурга" Демирович, который является самым дорогостоящим в команде футболистом – его стоимость оценивается в 9 миллионов евро.

Самым дорогим активом сборной Боснии и Герцеговины является экс-полузащитник "Ювентуса" и "Барселоны" Миралем Пьянич, однако он точно не сыграет против сборной Украины, поскольку не вызван на подготовительные сборы команды к матчу со сборной Украины, поэтому в рейтинге стоимости также не учитывается, как актив.

Самым дорогим украинским футболистом, который готовится к игре с Боснией и Герцеговиной, является вингер киевского "Динамо" и сборной Украины Виктор Цыганков. Его стоимость составляет 25 миллионов евро – он более чем в два раза дороже самого дорогого игрока сборной Боснии и Герцеговины.

Матч Украина – Босния и Герцеговина состоится сегодня, 12 октября, во Львове. Начало матча – в 21.45.