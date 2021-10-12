Навіть без Зінченка і Маліновського: склад збірної України вдвічі дорожчий, ніж боснійський

Вартість футболістів збірної України, викликаних на гру з Боснією і Герцеговиною, понад 125 мільйонів євро.

Стало відомо, скільки коштують склади збірної України і Боснії та Герцеговини напередодні матчу кваліфікації до чемпіонату світу-2022, повідомляє портал Transfermarkt.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Збірна Боснії і Герцеговини оцінюється в 53,5 мільйони євро. Двоє українських гравців Руслан Маліновський (30 мільйонів євро) та Олександр Зінченко (28 мільйонів євро) коштують дорожче, ніж уся команда Боснії і Герцеговини, щоправда ці два футболісти не зможуть допомогти в матчі, тому враховуватися не будуть.

Збірна України без Зінченка і Маліновського оцінюється в 125 мільйонів євро, що більш, ніж удвічі дорожче боснійського складу.

У складі Боснії і Герцеговини багато досвідчених футболістів, які виступають в європейських чемпіонатах. Наприклад, лівий захисник лондонського "Арсеналу" Сеад Колашинаць, нападник міланського "Інтера" Едін Джеко, а також молодий форвард німецького "Фрайбурга" Демирович, який є найдорожчим у команді футболістом — його вартість оцінюється в 9 мільйонів євро.

Найдорожчим активом збірної Боснії та Герцеговини є експівзахисник "Ювентуса" і "Барселони" Міралем П'янич, однак він точно не зіграє проти збірної України, оскільки не викликаний на підготовчі збори команди до матчу зі збірною України, тому в рейтингу вартості також не враховується, як актив.

Найдорожчим українським футболістом, який готується до гри з Боснією і Герцеговиною, є вінгер київського "Динамо" і збірної України Віктор Циганков. Його вартість становить 25 мільйонів євро — він більш ніж удвічі дорожче найдорожчого гравця збірної Боснії та Герцеговини.

Матч Україна — Боснія і Герцеговина відбудеться сьогодні, 12 жовтня, у Львові. Початок матчу — о 21:45.