Мечтатель Джеко. Капитан боснийцев обещает забить и грезит о победе с разницей в два мяча

Звездный форвард сборной Боснии пообещал забить в ворота сборной Украины в матче отборочного цикла на ЧМ-2022

Во вторник, 12 октября, во Львове состоится матч отборочного цикла на чемпионат мира 2022 года между сборными Украины и Боснии и Герцеговины.

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На предматчевой пресс-конференции накануне отборочного поединка ЧМ-2022 Украина – Босния боснийские журналисты напомнили капитану своей сборной Эдину Джеко, что он не реализовал несколько моментов в Казахстане, и поинтересовались, когда он "наладит сбившийся "прицел".

Звездный форвард балканцев пообещал, что постарается сделать это уже в матче против сборной Украины, но смягчил ответ, заявив, что главный козырь сборной Боснии — коллективная игра.

"Надеюсь завтра мы тоже будем сильны коллективной игрой, а не индивидуальным самолюбством", — сказал Джеко на пресс-конференции.

На вопрос, какой итог встречи его устроит, капитан боснийцев ответил: "Наша победа в два мяча".

Также Джеко рассказал, что удивился, когда узнал, что Андрей Шевченко не является главным тренером сборной Украины.

"Мой кумир детства — Андрей Шевченко. Для меня было большой неожиданностью, что он уже не главный тренер сборной Украины. Мне неизвестно, почему это произошло — конфликт с Ассоциацией или другие причины, но я знаю, что новый тренер показал хороший результат с Финляндией", — отметил нападающий сборной Боснии.

Для того, чтобы гарантировать выход из группы, сборной Украины нужно побеждать Боснию и надеяться, что Финляндия потеряет очки в матче против Казахстана. Затем украинцам необходимо не проиграть боснийцам в гостях — этот матч состоится 16 ноября.

Напомним, что отборочный матч ЧМ-2022 Украина — Босния пройдет сегодня, 12 октября, в 21:45 на "Арене Львов". Прямую трансляцию матча Украина — Босния и Герцеговина можно посмотреть на телеканале "Украинаʼ.