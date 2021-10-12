Мрійник Джеко. Капітан боснійців обіцяє забити і марить про перемогу з різницею в два м'ячі

Зірковий форвард збірної Боснії пообіцяв забити у ворота збірної України в матчі відбірного циклу на ЧС-2022.

У вівторок, 12 жовтня, у Львові відбудеться матч відбіркового циклу на чемпіонат світу 2022 року між збірними України і Боснії та Герцеговини.

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На передматчевій пресконференції напередодні відбіркового поєдинку ЧС-2022 Україна — Боснія боснійські журналісти нагадали капітану своєї збірної Едіну Джеко, що він не реалізував кілька моментів у Казахстані, і поцікавилися, коли він "налагодить "приціл", що збився.

Зірковий форвард балканців пообіцяв, що постарається зробити це вже в матчі проти збірної України, але пом'якшив відповідь, заявивши, що головний козир збірної Боснії — колективна гра.

"Сподіваюся завтра ми теж будемо сильні колективною грою, а не індивідуальним самолюбством", — сказав Джеко на пресконференції.

На питання, який результат зустрічі його влаштує, капітан боснійців відповів: "Наша перемога в два м'ячі".

Також Джеко розповів, що здивувався, коли дізнався, що Андрій Шевченко не є головним тренером збірної України.

"Мій кумир дитинства — Андрій Шевченко. Для мене було великою несподіванкою, що він уже не головний тренер збірної України. Мені невідомо, чому це сталося — конфлікт з Асоціацією або інші причини, але я знаю, що новий тренер показав хороший результат із Фінляндією", — зазначив нападник збірної Боснії.

Для того, щоб гарантувати вихід із групи, збірній України потрібно перемагати Боснію і сподіватися, що Фінляндія втратить очки в матчі проти Казахстану. Потім українцям необхідно не програти боснійцям у гостях — цей матч відбудеться 16 листопада.

Нагадаємо, що відбірковий матч ЧС-2022 Україна — Боснія пройде сьогодні, 12 жовтня, о 21:45 на "Арені Львів". Пряму трансляцію матчу Україна — Боснія і Герцеговина можна подивитися на телеканалі "Україна".