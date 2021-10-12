Магазин "Реала" отказался продавать блогеру футболку с номером Роналду и фамилией Месси (фото)

Футбольный блогер удивил работников клубного магазина мадридского "Реала".

Известный испанский футбольный блогер Нил Охеда решил купить футболку мадридского "Реала" с фамилией Лионеля Месси в клубном магазине мадридского клуба, но у него ничего не вышло.

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Футбольный блогер пришел в магазин мадридского клуба и сначала попросил футболку с номером семь, под которым ранее выступал за мадридский клуб Криштиану Роналду.

Обычно работники магазина после этого спрашивают, хочет ли покупатель нанести на футболку свою фамилию. Блогер сказал, что хотел бы нанести на футболку надпись Месси – многолетнего соперника мадридского "Реала", выступавшего за "Барселону". Сотрудники магазина очень удивились такой просьбе и посовещавшись отказали покупателю в такой возможности, ссылаясь на запрет от руководства.

Тогда блогер попросил нанести на футболку надпись Mesi, а не Messi и сотрудники магазина согласились это сделать. На момент публикации блогер набрал на этом посте сотни тысяч лайков, а также набрал 1,2 миллиона подписчиков в Instagram.

Отметим, что сейчас Криштиану Роналду выступает за "Манчестер Юнайтед", в который вернулся из "Ювентуса", а Лионель Месси перешел во французский "ПСЖ" после того, как не сумел продлить сотрудничество с каталонской "Барселоной".

В нынешнем сезоне "Барселона" не очень удачно стартовала в чемпионате Испании и Лиге чемпионов. Команда находится в финансовом кризисе и пытается разгрузить зарплатную ведомость футболистов. В это трансферное окно команду покинули Антуан Гризманн, который вернулся в мадридское "Атлетико" и Лионель Месси, пробующий себя в чемпионате Франции.