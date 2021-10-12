Магазин "Реала" відмовився продавати блогеру футболку з номером Роналду і прізвищем Мессі (фото)

Футбольний блогер здивував працівників клубного магазину мадридського "Реала".

Відомий іспанський футбольний блогер Ніл Охеда вирішив купити футболку мадридського "Реала" з прізвищем Ліонеля Мессі в клубному магазині мадридського клубу, але в нього нічого не вийшло.

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Футбольний блогер прийшов у магазин мадридського клубу і спочатку попросив футболку з номером сім, під яким раніше виступав за мадридський клуб Кріштіану Роналду.

Зазвичай працівники магазину після цього запитують, чи хоче покупець нанести на футболку своє прізвище. Блогер сказав, що хотів би нанести на футболку напис Мессі — багаторічного суперника мадридського "Реала", який виступав за "Барселону". Співробітники магазину дуже здивувалися такому проханню і порадившись відмовили покупцеві в такій можливості, посилаючись на заборону від керівництва.

Тоді блогер попросив нанести на футболку напис Mesi, а не Messi й співробітники магазину погодилися це зробити. На момент публікації блогер набрав на цьому дописі сотні тисяч лайків, а також набрав 1,2 мільйони підписників в Instagram.

Зазначимо, що зараз Кріштіану Роналду виступає за "Манчестер Юнайтед", в який повернувся з "Ювентуса", а Ліонель Мессі перейшов у французький "ПСЖ" після того, як не зміг продовжити співпрацю з каталонською "Барселоною".

У нинішньому сезоні "Барселона" не дуже вдало стартувала в чемпіонаті Іспанії і Лізі чемпіонів. Команда перебуває у фінансовій кризі та намагається розвантажити зарплатну відомість футболістів. У це трансферне вікно команду покинули Антуан Грізманн, який повернувся в мадридське "Атлетіко" та Ліонель Мессі, котрий пробує себе в чемпіонаті Франції.