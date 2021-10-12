Снова ничья. Украина не сумела победить Боснию во Львове (видео)

Сборная Украины вела в счете по ходу матча против Боснии и Герцеговины, но не смогла довести дело до победы

Во Львове завершился матч отборочного цикла на чемпионат мира 2022 года: Украина — Босния и Герцеговина.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Для того, чтобы повысить шансы на выход на чемпионат мира, сборной Украины обязательно нужно было побеждать. В случае, если бы в матче Казахстан — Финляндия гости потеряли очки, для нашей сборной вопрос выхода на мундиаль был бы де-факто решен, при условии победы над Боснией. Но Финляндия выиграла, а значит интрига в борьбе за второе место продолжала жить.

Подопечные Александра Петракова решили не испытывать судьбу и вышли вперед уже на 15-й минуте: Виктор Цыганков выполнил прострел низом на Андрея Ярмоленко, а тот в касание перевел мяч в ворота — 1:0.

В середине первого тайма Украина могла удвоить преимущество: Соболь убежал в быструю атаку и выдал поперечную передачу на дальний фланг. Там уже набегал Тымчик и в касание переводил мяч в ворота, но Шехич спас Боснию.

Третий момент сборной Украины возник на исходе получаса игрового времени: Тарас Степаненко выполнил верховую передачу в штрафную площадь, где Виктор Цыганков попытался пробить головой. Полузащитник достал мяч, но пробил неточно.

Босния и Герцеговина сдержала натиск украинцев и ответила неприятной атакой, в ходе которой Сеад Колашинац дважды пробивал с ближней дистанции, но оба раза с угрозой справились многочисленные защитники сборной Украины.

В начале второго тайма Александр Тымчик уже привычно прорвался по правому флангу, но Колашинац успел в последний момент подтолкнуть защитника сборной Украины, потому его удар в дальний нижний угол вышел неудачным — в сантиметрах от стойки.

В середине второй половины боснийцы постепенно перехватили инициативу. Сборная Украины начала проигрывать позиции в центре поля, что привело к некоторым моментам у ворот хозяев. Сначала Эдин Джеко ударом со средней дистанции заставил размяться в прыжке Андрея Пятова — 37-летний голкипер вытащил сложнейший мяч из-под перекладины. Босния и Герцеговина ощутила уверенность в своих силах и начала активнее атаковать ворота украинской сборной. Одна из таких завершилась красивой комбинацией в одно касание. На ударной позиции оказался Анел Ахмедходжич и тот спокойно уложил мяч в дальний нижний угол — 1:1.

В оставшееся время сборная Украины не смогла дожать соперника, но и не пропустила. Финальный свисток зафиксировал счет 1:1, что серьезно обостряет интригу в группе. Теперь, чтобы выйти на чемпионат мира-2022, Украине нужно обязательно побеждать Боснию в гостях.

ЧМ-2022. Отборочный цикл

Украина — Босния и Герцеговина — 1:1 (1:0)

Голы: 1:0, Ярмоленко, 15; 1:1, Ахмедходжич, 77

Украина: Пятов — Кривцов, Забарный, Матвиенко — Тымчик, Шапаренко (Сидорчук, 72), Степаненко, Соболь — Ярмоленко (Зубков, 82), Яремчук (Сикан, 72), Цыганков (Булеца, 82).

Босния и Герцеговина: Шехич — Чивич, Хаджикадунич, Колашинац — Ахмедходжич, Гояк (Прцич, 58), Стеванович, Хаджиахметович — Налич (Сарич, 58), Превляк, Джеко