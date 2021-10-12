Знову нічия. Україна не зуміла перемогти Боснію у Львові (відео)

Збірна України вела в рахунку по ходу матчу проти Боснії та Герцеговини, але не змогла довести справу до перемоги.

У Львові завершився матч відбіркового циклу на чемпіонат світу 2022 року: Україна — Боснія і Герцеговина.

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Для того, щоб підвищити шанси на вихід на чемпіонат світу, збірній України обов'язково потрібно було перемагати. У разі, якби в матчі Казахстан — Фінляндія гості втратили очки, для нашої збірної питання виходу на мундіаль було б де-факто вирішене, за умови перемоги над Боснією. Але Фінляндія виграла, а значить інтрига в боротьбі за друге місце продовжувала жити.

Підопічні Олександра Петракова вирішили не випробовувати долю і вийшли вперед уже на 15-й хвилині: Віктор Циганков виконав простріл низом на Андрія Ярмоленка, а той в дотик перевів м'яч у ворота — 1:0.

У середині першого тайму Україна могла подвоїти перевагу: Соболь втік у швидку атаку і видав поперечну передачу на дальній фланг. Там уже набігав Тимчик і в дотик перевів м'яч у ворота, але Шехич врятував Боснію.

Третій момент збірної України виник під кінець пів години ігрового часу: Тарас Степаненко виконав верхову передачу у штрафний майданчик, де Віктор Циганков спробував пробити головою. Півзахисник дістав м'яч, але пробив неточно.

Боснія і Герцеговина стримала натиск українців і відповіла неприємною атакою, в процесі якої Сеад Колашинаць двічі пробивав із близької відстані, але обидва рази із загрозою впоралися численні захисники збірної України.

На початку другого тайму Олександр Тимчик уже звично прорвався по правому флангу, але Сеад Колашинаць встиг в останній момент підштовхнути захисника збірної України, тому його удар у дальній нижній кут вийшов невдалим — у сантиметрах від стійки.

У середині другої половини боснійці поступово перехопили ініціативу. Збірна України почала програвати позиції в центрі поля, що призвело до деяких моментів біля воріт господарів. Спочатку Едін Джеко ударом із середньої дистанції змусив розім'ятися в стрибку Андрія П'ятова — 37-річний голкіпер витягнув складний м'яч із-під поперечини. Боснія і Герцеговина відчула впевненість в своїх силах і почала активніше атакувати ворота української збірної. Одна з таких завершилася красивою комбінацією в один дотик. На ударній позиції опинився Анель Ахмедходжіч і той спокійно відправив м'яч у дальній нижній кут — 1:1.

У час, що залишився, збірна України не змогла дотиснути суперника, але й не пропустила. Фінальний свисток зафіксував рахунок 1:1, що серйозно загострює інтригу в групі. Тепер, щоб вийти на чемпіонат світу-2022, Україні потрібно обов'язково перемагати Боснію в гостях.

ЧС-2022. Відбірковий цикл

Україна — Боснія і Герцеговина — 1:1 (1:0)

Голи: 1:0, Ярмоленко, 15; 1:1, Ахмедходжіч, 77

Україна: П'ятов — Кривцов, Забарний, Матвієнко — Тимчик, Шапаренко (Сидорчук, 72), Степаненко, Соболь — Ярмоленко (Зубков, 82), Яремчук (Сікан, 72), Циганков (Булеца, 82).

Боснія і Герцеговина: Шехич — Чівіч, Хаджікадуніч, Сеад Колашинаць — Ахмедходжіч, Гояк (Прціч, 58), Стеванович, Хаджіахметовіч — Наліч (Сарич, 58), Превляк, Джеко.