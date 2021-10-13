"Стыдно за ничью". Петраков – о матче с Боснией

Тренер сборной Украины отметил, что игроки отдали все силы на поле.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков поделился впечатлениями после ничьей со сборной Боснии и Герцеговины в матче квалификации к ЧМ-2022 в Катаре (1:1).

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"Никакой установки играть от защиты и садиться глубоко не было. Наоборот, в перерыве предупредили ребят, что прижиматься нельзя. Это чистая усталость. У меня лично нет никаких претензий игрокам, я всех поблагодарил за игру. Ребята расстроены сейчас, мы потом проанализируем свои ошибки и сделаем выводы", – приводит слова Петракова сайт УАФ.

Петраков также поблагодарил за теплый прием во Львове.

"Это было большой неожиданностью. Мне было так приятно, что люди скандировали мою фамилию. Даже как-то стыдно, что сыграли вничью. Хочу выразить большую благодарность Львову и болельщикам за такой теплый прием", – сказал Петраков.

Кроме этого, главный тренер ответил, почему в сборной нет классического левого полузащитника.

"Вам не нравится игра Цыганкова? Мы же Украина, а не Франция, Италия или другие топ-сборные. Давайте будем честными перед собой – у нас средний чемпионат по силам. Мы играем теми ресурсами, которые есть. Я слежу за молодыми ребятами, хочу, чтобы они развивались. Они прибавляют, но пока не готовы, чтобы влиться в основной состав", – сказал Петраков.

Также Петраков ответил на вопрос журналиста, считает ли он ошибкой выход на замену Даниила Сикана вместо Артема Довбика на последние секунды.

"Я делал замены так, как подсказывала моя интуиция. Ведь я главный тренер и отвечаю за это. Пусть будет, сделал ошибку. А если бы он забил, то вы бы говорили, что гениальная замена. А если бы Довбик ничего не забил? В общем, я так решил и отвечаю за решение. А у Довбика все впереди, ему 20 лет", – добавил Петраков.

Кроме этого, Петраков ответил, есть ли шансы у сборной Украины попасть на чемпионат мира.

"Мы ничего не просчитывали, не анализировали расклады. Мы будем биться за выход до конца, я вам это обещаю. Все ребята понимают, что мы должны сделать", – ответил Петраков.

Напомним, вчера сборная Украины сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной во Львове (1:1). Теперь им предстоит решающая встреча в Боснии.