"Соромно за нічию". Петраков — про матч із Боснією

Тренер збірної України зазначив, що гравці віддали всі сили на полі.

Виконувач обов'язків головного тренера збірної України Олександр Петраков поділився враженнями після нічиєї зі збірною Боснії і Герцеговини в матчі кваліфікації до ЧС-2022 в Катарі (1:1).

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"Ніякої установки грати від захисту і сідати глибоко не було. Навпаки, в перерві попередили хлопців, що притискатися не можна. Це чиста втома. У мене особисто немає ніяких претензій гравцям, я всім подякував за гру. Хлопці засмучені зараз, ми потім проаналізуємо свої помилки і зробимо висновки", — наводить слова Петракова сайт УАФ.

Петраков також подякував за теплий прийом у Львові.

"Це було великою несподіванкою. Мені було так приємно, що люди скандували моє прізвище. Навіть якось соромно, що зіграли внічию. Хочу висловити велику подяку Львову й уболівальникам за такий теплий прийом", — сказав Петраков.

Крім цього, головний тренер відповів, чому в збірній немає класичного лівого півзахисника.

"Вам не подобається гра Циганкова? Ми ж Україна, а не Франція, Італія чи інші топзбірні. Давайте будемо чесними перед собою — у нас середній чемпіонат під силу. Ми граємо тими ресурсами, які є. Я стежу за молодими хлопцями, хочу, щоб вони розвивалися. Вони додають, але поки не готові, щоб влитися в основний склад", — сказав Петраков.

Також Петраков відповів на питання журналіста, чи вважає він помилкою вихід на заміну Данила Сікана замість Артема Довбика на останні секунди.

"Я робив заміни так, як підказувала моя інтуїція. Адже я головний тренер і відповідаю за це. Нехай буде, припустився помилки. А якби він забив, то ви б говорили, що геніальна заміна. А якби Довбик нічого не забив? Загалом, я так вирішив і відповідаю за рішення. А в Довбика все попереду, йому 20 років", — додав Петраков.

Крім цього, Петраков відповів, чи є шанси у збірної України потрапити на чемпіонат світу.

"Ми нічого не прораховували, не аналізували розклади. Ми будемо битися за вихід до кінця, я вам це обіцяю. Усі хлопці розуміють, що ми повинні зробити", — відповів Петраков.

Нагадаємо, вчора збірна України зіграла внічию з Боснією і Герцеговиною у Львові (1:1). Тепер їх чекає вирішальна зустріч у Боснії.