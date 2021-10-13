До слез. Вратарь сборной Польши трогательно попрощался с командой (видео)

Польский вратарь провел последний матч за главную национальную команду.

Матч квалификации к чемпионату мира-2022 между сборной Польши и Сан-Марино собрал полный стадион в 56 тысяч зрителей.

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Накануне было объявлено, что этот матч станет последним для вратаря сборной Польши и английского "Вест Хэма" Лукаша Фабиански, поэтому часть людей пришла на матч, чтобы поблагодарить легендарного кипера сборной.

36-летний Фабиански провел за свою карьеру 57 матчей в сборной Польши и в 27 из них не пропускал голов. Также случилось и в матче со сборной Сан-Марино, в котором Польша разгромила гостей со счетом 5:0.

Символично, что Фабиански заменили на 57-й минуте матча – ровно столько игр он провел за сборную. Футболисты обеих команд устроили ему коридор почета, сопроводив футболиста аплодисментами. Также польский футбольный союз подарил вратарю памятную футболку с 57-м номером.

В итоге Польша уверенно разгромила Сан-Марино со счетом 5:0. Один из голов удалось забить Томашу Кендзере, который является правым защитником киевского "Динамо" и это был его дебютный гол в составе сборной Польши – он до этого никогда не отличался забитыми голами.

Вчера, 12 октября, сборная Польши сыграла следующий матч отбора против сборной Албании, но матч не был доигран из-за плохого поведения болельщиков из Албании. После того, как Польша забила гол, в футболистов на поле полетели посторонние предметы и матч был приостановлен. Учитывая, что беспорядки на трибунах так и не прекратились, бригада арбитров и делегат матча приняли решение не возобновлять игру. Теперь решение за дисциплинарным комитетом УЕФА.