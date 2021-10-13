До сліз. Воротар збірної Польщі зворушливо попрощався з командою (відео)

Польський воротар провів останній матч за головну національну команду.

Матч кваліфікації до чемпіонату світу-2022 між збірною Польщі та Сан-Марино зібрав повний стадіон 56 тисяч глядачів.

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Напередодні було оголошено, що цей матч стане останнім для воротаря збірної Польщі та англійського "Вест Гема" Лукаша Фабіанського, тому частина людей прийшла на матч, щоб подякувати легендарному кіперу збірної.

36-річний Фабіанський провів за свою кар'єру 57 матчів у збірній Польщі і в 27 з них не пропускав голів. Так само сталося і в матчі зі збірною Сан-Марино, в якому Польща розгромила гостей з рахунком 5:0.

Символічно, що Фабіанського замінили на 57-й хвилині матчу — рівно стільки ігор він провів за збірну. Футболісти обох команд влаштували йому коридор пошани, супроводивши футболіста оплесками. Також польський футбольний союз подарував воротарю пам'ятну футболку з 57-м номером.

Унаслідок Польща впевнено розгромила Сан-Марино з рахунком 5:0. Один із голів вдалося забити Томашу Кендзьорі, який є правим захисником київського "Динамо" і це був його дебютний гол у складі збірної Польщі — він до цього ніколи не відрізнявся забитими голами.

Вчора, 12 жовтня, збірна Польщі зіграла наступний матч відбору проти збірної Албанії, але матч не дограли через погану поведінку вболівальників з Албанії. Після того, як Польща забила гол, у футболістів на поле полетіли сторонні предмети і матч був припинений. З огляду на те, що безлади на трибунах так і не припинилися, бригада арбітрів і делегат матчу вирішили не відновлювати гру. Тепер рішення за дисциплінарним комітетом УЄФА.