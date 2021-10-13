"Непригодный ужас": игроки сборной Украины недовольны полем во Львове

Футболисты сборной Украины назвали причину, почему не удалось победить сборную Боснии и Герцеговины.

Защитник сборной Украины Илья Забарный возмущен состоянием газона на львовском стадионе во время матча со сборной Боснии и Герцеговины.

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"Это ужас, поле непригодное для игры на нем. Все падают постоянно, это ненормально. Нужно это срочно менять. У нас есть только один стадион с хорошим покрытием – в Киеве НСК "Олимпийский". Так не должно быть", – сказал Забарный на послематчевой пресс-конференции.

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко также поднял вопрос качества газона на львовском стадионе.

"Хотел бы обратить внимание на проблему состояния газона. Сборная Украины не часто играет во Львове, но нужно менять подход, что-то делать с полями. Мы не можем все матчи играть в Киеве. Это ужас, бегу и не могу остановиться на таком газоне. Обратили внимание, сколько раз наши ребята падали на ровном месте? Все поле в кочках. Надо все менять. Мы хотим играть на чемпионате Европы, а у нас только один газон на страну хорошего качества", – сказал Степаненко.

Степаненко признался, что проблему с полем обнаружили еще до начала матча с Боснией, но она не была устранена.

"Поле не очень хорошего уровня. Мы еще вчера заметили, в каком оно состоянии. Еще во время тренировки все поняли. Попросили работников укатать кочки. Это же очень важно для нашей сборной. У нас много техничных футболистов, которые не могут показывать свои лучшие качества на таком поле. У нас есть потенциал бегать и убегать от защитников, но на таком поле это невозможно сделать. Мяч постоянно скачет", – объясняет Степаненко.