"Непридатний жах": гравці збірної України не задоволені полем у Львові

Футболісти збірної України назвали причину, чому не вдалося перемогти збірну Боснії і Герцеговини.

Захисник збірної України Ілля Забарний обурений станом газону на львівському стадіоні під час матчу зі збірною Боснії і Герцеговини.

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"Це жах, поле непридатне для гри на ньому. Всі падають постійно, це ненормально. Потрібно це терміново міняти. У нас є тільки один стадіон із гарним покриттям — у Києві НСК "Олімпійський". Так не повинно бути", — сказав Забарний на післяматчевій пресконференції.

Пів захисник збірної України Тарас Степаненко також порушив питання якості газону на львівському стадіоні.

"Хотів би звернути увагу на проблему стану газону. Збірна України не часто грає у Львові, але потрібно міняти підхід, щось робити з полями. Ми не можемо всі матчі грати в Києві. Це жах, біжу і не можу зупинитися на такому газоні. Звернули увагу, скільки разів наші хлопці падали на рівному місці? Все поле в купині. Треба все міняти. Ми хочемо грати на чемпіонаті Європи, а в нас тільки один газон на країну хорошої якості", — сказав Степаненко.

Степаненко зізнався, що проблему з полем виявили ще до початку матчу з Боснією, але вона не була усунена.

"Поле не дуже хорошого рівня. Ми ще вчора помітили, у якому воно стані. Ще під час тренування все зрозуміли. Попросили працівників закатати купини. Це ж дуже важливо для нашої збірної. У нас багато технічних футболістів, які не можуть показувати свої найкращі якості на такому полі. У нас є потенціал бігати та тікати від захисників, але на такому полі це неможливо зробити. М'яч постійно скаче", — пояснює Степаненко.