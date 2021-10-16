Легенда "Баварии" просит отпустить его в "Реал"
Польский бомбардир шокировал своим решением сменить клуб.
Известный нападающий "Баварии" Роберт Левандовски задумался об уходе из мюнхенской "Баварии", сообщает Football Espana, ссылаясь на печатную версию газеты AS.
Польский форвард хочет покинуть "Баварию" ради продолжения карьеры в мадридском "Реале". Сегодня, 16 октября, в Испании вышел новый выпуск в газете AS, на обложке которого расположен Роберт Левандовски. Главной темой номера является эксклюзивная информация газеты о том, что польский нападающий Роберт Левандовски планирует попросить "Баварию" отпустить его в мадридский клуб.
Срок нынешнего соглашения с чемпионом Германии завершается еще не скоро – в 2023 году. В нынешнем сезоне Левандовски продолжает демонстрировать эффективную игру и уже забил семь голов и отдал одну результативную передачу в семи матчах немецкой бундеслиги.
"Бавария" лидирует в турнирной таблице нового чемпионата Германии, выиграв пять матчей в сезоне из семи, сыграв лишь один матч вничью и один проиграв.
Также находятся в лидерах нового чемпионата Германии – леверкузенский "Байер" с 16-ю очками, дортмундская "Боруссия", которая является главным соперником "Баварии" на протяжении последних сезонов, а также "Фрайбург". В зоне вылета чемпионата Германии без сюрпризов – скорее всего, понизятся по итогах сезона в классе команды, которые только в прошлом сезоне появились в дивизионе – хуже всех начали чемпионат "Гройтер Фюрт", "Бохум" и "Арминия".
Ранее сообщалось, что Роберт Левандовски может выбрать английский чемпионат, поскольку с детства мечтал играть в АПЛ.