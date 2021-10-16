Легенда "Баварии" просит отпустить его в "Реал"

Польский бомбардир шокировал своим решением сменить клуб.

Известный нападающий "Баварии" Роберт Левандовски задумался об уходе из мюнхенской "Баварии", сообщает Football Espana, ссылаясь на печатную версию газеты AS.

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Польский форвард хочет покинуть "Баварию" ради продолжения карьеры в мадридском "Реале". Сегодня, 16 октября, в Испании вышел новый выпуск в газете AS, на обложке которого расположен Роберт Левандовски. Главной темой номера является эксклюзивная информация газеты о том, что польский нападающий Роберт Левандовски планирует попросить "Баварию" отпустить его в мадридский клуб.

Срок нынешнего соглашения с чемпионом Германии завершается еще не скоро – в 2023 году. В нынешнем сезоне Левандовски продолжает демонстрировать эффективную игру и уже забил семь голов и отдал одну результативную передачу в семи матчах немецкой бундеслиги.

"Бавария" лидирует в турнирной таблице нового чемпионата Германии, выиграв пять матчей в сезоне из семи, сыграв лишь один матч вничью и один проиграв.

Также находятся в лидерах нового чемпионата Германии – леверкузенский "Байер" с 16-ю очками, дортмундская "Боруссия", которая является главным соперником "Баварии" на протяжении последних сезонов, а также "Фрайбург". В зоне вылета чемпионата Германии без сюрпризов – скорее всего, понизятся по итогах сезона в классе команды, которые только в прошлом сезоне появились в дивизионе – хуже всех начали чемпионат "Гройтер Фюрт", "Бохум" и "Арминия".

Ранее сообщалось, что Роберт Левандовски может выбрать английский чемпионат, поскольку с детства мечтал играть в АПЛ.