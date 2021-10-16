Защитник юношеской сборной Украины перейдет в московский "Спартак"

Стоимость перехода может составить более трех миллионов евро.

18-летний защитник донецкого "Шахтера" и юношеской сборной Украины Марк Мампасси близок к тому, чтобы уехать в Россию.

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Как сообщает спортивный журналист и аналитик телеканалов "Футбол 1/2/3" Евгений Кузьменко, этой зимой московский "Спартак" совершил покупку Мампасси.

По информации журналиста, сумма покупки молодого украинского защитника составит 3 миллиона евро. Сейчас портал Transfermarkt, занимающийся оценкой стоимости футболистов, сообщает, что украинец стоит всего 200 тысяч евро.

Отметим, что Мампасси является воспитанником академии донецкого "Шахтера", но еще не дебютировал за первую команду донецкого клуба. В этом сезоне молодой украинец выступает в аренде за "Мариуполь" и сыграл 8 матчей в новом клубе.

Отметим, что Мампасси забил два гола в двенадцати матчах за юниорскую сборную Украины и провел три матча за юношескую сборную Украины.

Агент футболиста Вадим Шаблий не подтвердил, но и не опроверг информацию о возможном переходе украинца в российский клуб.

"Я не могу прокомментировать эту информацию. Но у него есть несколько вариантов продолжения карьеры. Среди них есть несколько клубов в России и в Европе. Он молодой, сейчас хорошо выглядит. Парень очень перспективный", — цитирует Шаблия "Спорт-Экспресс".

Глава пресс-службы московского "Спартака" Дмитрий Зеленов не подтвердил информацию, посчитав, что она выдуманная.

"Эта информация – фейк", – ответил Зеленов.

Донецкий "Шахтер" пока информацию о возможном переходе своего украинского воспитанника пока никак не прокомментировал.