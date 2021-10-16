Экс-футболист сборной Украины получил польское гражданство

Бывший игрок "Металлиста" однажды провел матч за основную сборную Украины.

Бывший футболист сборной Украины Артем Путивцев сменил гражданство.

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Защитник получил польское гражданство, о чем сообщает его нынешний клуб польская команда "Термалица".

Путивцев выступает за польскую команду уже с 2016 года – с тех пор, как перешел туда из харьковского "Металлиста". Однажды Путивцев сыграл за национальную сборную Украины. Это случилось в 2016 году, когда его вызвали на товарищеский матч против сборной Кипра (1:0).

Тогда Путивцев попал в стартовый состав на матч и сыграл весь матч. В следующем товарищеском матче Путивцев уже сидел на скамейке запасных.

До этого игрок имел опыт выступлений за молодежную сборную Украины. В 2010-2011 годах он принял участие в шести матчах и забил один гол. Кроме этого, футболист в составе молодежной сборной Украины сыграл на чемпионате Европы, выйдя на матч против сборной Чехии (1:2). Тогда Украина не сумела выйти из группы на чемпионате Европы.

В "Термалице" Путивцев за последние пять лет сыграл в 174 матчах и забил 12 голов, что является хорошим показателем для центрального защитника. В 2021 году команда Путивцева вернулась в наивысший дивизион в Польше – польскую Экстракласу.

33-летний Путивцев играет на позиции центрального защитника, начинал карьеру в харьковском "Металлисте" в 2006 году, потом играл в аренде в "Газовике", кропивницкой "Зирке", а также "Мариуполе". С 2016 года выступает в Польше за "Термалицу".

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