Стрельба по время матча по американскому футболу: четверо раненых (видео)

Во время стрельбы пострадали четверо человек, двое из них – несовершеннолетние.

В конце матча по американскому футболу между школьных команд "Уильямсона" и "Вигора" произошла стрельба возле выхода на стадионе в городе Мобил, штат Алабама, США, сообщает местное издание al.com.

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По информации полиции, неизвестный совершил семь выстрелов. Происшествие случилось не на поле или трибунах, а на выходе из стадиона. Также полиция сообщает, что рассматривается версия участия в этой ситуации нескольких людей, но полиция считает, что стрелял один человек. На данный момент, полиция никого не арестовала.

По словам руководителя полиции Мобила, мотивы стрелка остаются неизвестными. Стрельба произошла за 5.49 минут до конца матча, люди в панике побежали к выходу или начали ложиться на землю, где только могли. В момент стрельбы счет в матче был 28:12 в пользу хозяев, однако матч был полностью остановлен – его доиграют, скорее всего, в понедельник.

Во время стрельбы пострадали четверо человек, двое из них – несовершеннолетние. По словам Прина на брифинге для журналистов, двое человек было госпитализировано, один из них – в критическом состоянии.

Звуки стрельбы попали на видео во время трансляции матча.

Также в Интернете появилось видео реакции футболистов на произошедшее. Спортсмены были напуганы произошедшем, некоторые пытались убежать подальше, часть из футболистов легли на поле.

Как сообщает полиция, в 2019 году в Мобиле во время школьного матча уже происходила стрельба: тогда девять человек были ранены. В 2021 году стрельба за пределами стадиона произошла во время игры "Фейрфилд" – "Джексон-Олин", тогда матч также был приостановлен и доигран в другой день.