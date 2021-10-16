Стрілянина по час матчу з американського футболу: четверо поранених (відео)

Під час стрілянини постраждали четверо людей, двоє з них — неповнолітні.

В кінці матчу з американського футболу між шкільних команд "Вільямсона" і "Вігору" сталася стрілянина біля виходу на стадіоні в місті Мобіл, штат Алабама, США, повідомляє місцеве видання al.com.

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За інформацією поліції, невідомий скоїв сім пострілів. Подія трапилася не на полі або трибунах, а на виході зі стадіону. Також поліція повідомляє, що розглядається версія участі в цій ситуації кількох людей, але поліція вважає, що стріляла одна людина. На даний момент, поліція нікого не заарештувала.

За словами керівника поліції Мобіла, мотиви стрілка залишаються невідомими. Стрілянина сталася за 5.49 хвилин до кінця матчу, люди в паніці побігли до виходу або почали лягати на землю, де тільки могли. У момент стрілянини рахунок в матчі був 28:12 на користь господарів, проте матч був повністю зупинений — його дограють, швидше за все, в понеділок.

Під час стрілянини постраждали четверо людей, двоє з них — неповнолітні. За словами Прина на брифінгу для журналістів, двоє людей було госпіталізовано, один з них — в критичному стані.

Звуки стрільби потрапили на відео під час трансляції матчу.

Також в Інтернеті з'явилося відео реакції футболістів на те, що сталося. Спортсмени були налякані, деякі намагалися втекти подалі, частина з футболістів лягли на поле.

Як повідомляє поліція, в 2019 році в Мобиле під час шкільного матчу вже відбувалася стрілянина: тоді дев'ятеро людей були поранені. В 2021 році стрілянина за межами стадіону сталася під час гри "Фейрфілд" — "Джексон-Олін", тоді матч також був припинений і його дограли в інший день.