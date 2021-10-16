Разминка перед "Барселоной": "Динамо" разгромило "Львов"

Киевляне пропустили первыми, но сумели добыть уверенную победу в чемпионате Украины.

Киевское "Динамо" одержало уверенную выездную победу над "Львовом" в матче 11-го тура украинской премьер-лиги.

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Действующий чемпион Украины пропустил первым. Игрок "Львова" Чирьяк реализовал пенальти, назначенный за игру рукой – назначение пенальти было верифицировано просмотром видео повтора.

Оставшихся до конца тайма девяти минут "Динамо" хватило, чтобы и сравнять счет, и выйти вперед – первый гол забил Виталий Буяльский, а вывел киевлян вперед уже лидер команды вингер Виктор Цыганков.

Во втором тайме благодаря дублю Дениса Гармаша киевляне спокойно довели дело до разгрома. "Динамо" после победы сохранило три очка отрыва от "Шахтера". У подопечных Мирчи Луческу 27 очков после 11-ти туров.

В этот мид-уик киевское "Динамо" встретится с каталонской "Барселоной", испытывающей финансовые проблемы. Киевляне в этом матче являются явными аутсайдерами, несмотря на текущую ситуацию в каталонском клубе. Киевляне в первом туре сумели сыграть вничью с португальской "Бенфикой", после чего не имели шансов и были разгромлены "Баварией".

Чемпионат Украины. 11 тур

"Львов" — "Динамо" — 1:4 (1:2)

Голы: Чирьяк (36, пенальти) — Буяльский (38), Цыганков (45+1), Гармаш (58, 83).

"Львов": Костик, Якимец, Зозуля, Лека, Эрнест, Грисьо (Ременяк, 61), Чирьяк (Сорокин, 80), Довгий, Брикнер, Политыло (Шина, 46; Крушинский, 76), Ныч (Альваро, 46).

"Динамо": Бущан, Тымчик, Кендзера, Сирота (Шабанов, 75), Миколенко (Караваев, 46), Шепелев, Андриевский, Цыганков (Вербич, 75), Буяльский, Де Пена (Витиньо, 46), Супряга (Гармаш, 41).

Предупреждения: Шина — Миколенко, Де Пена, Витиньо.