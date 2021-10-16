Розминка перед "Барселоною": "Динамо" розгромило "Львів"

Кияни пропустили першими, але зуміли здобути впевнену перемогу в чемпіонаті України.

Київське "Динамо" здобуло впевнену виїзну перемогу над "Львовом" в матчі 11-го туру української прем'єр-ліги.

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Чинний чемпіон України пропустив першим. Гравець "Львова" Чірьяк реалізував пенальті, призначений за гру рукою — призначення пенальті було верифіковано переглядом відео повтору.

Тих, хто залишився до кінця тайму дев'яти хвилин "Динамо" вистачило, щоб і зрівняти рахунок, і вийти вперед — перший гол забив Віталій Буяльський, а вивів киян вперед вже лідер команди вінгер Віктор Циганков.

У другому таймі завдяки дублю Дениса Гармаша кияни спокійно довели справу до розгрому. "Динамо" після перемоги зберегло три очки відриву від "Шахтаря". У підопічних Мірчі Луческу 27 очок після 11-ти турів.

У цей мід-уїк київське "Динамо" зустрінеться з каталонською "Барселоною", що відчуває фінансові проблеми. Кияни в цьому матчі є явними аутсайдерами, незважаючи на поточну ситуацію в каталонському клубі. Кияни в першому турі зуміли зіграти внічию з португальською "Бенфікою", після чого не мали шансів і були розгромлені "Баварією".

Чемпіонат України. 11 тур

"Львів" — "Динамо" — 1: 4 (1: 2)

Голи: Чірьяк (36, пенальті) — Буяльський (38), Циганков (45 + 1), Гармаш (58, 83).

"Львів": Костик, Якимець, Зозуля, Лека, Ернест, Грисьо (Ременяк, 61), Чірьяк (Сорокін, 80), Довгий, Брикнер, Політило (Шина, 46; Крушинський, 76), Нич (Альваро, 46).

"Динамо": Бущан, Тимчик, Кендзьора, Сирота (Шабанов, 75), Миколенко (Караваєв, 46), Шепелев, Андрієвський, Циганков (Вербич, 75), Буяльський, Де Піна (Вітіньо, 46), Супряга (Гармаш, 41 ).

Попередження: Шина — Миколенко, Де Піна, Вітіньо.