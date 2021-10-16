Украинец Коваленко забил гол и отдал результативную передачу в матче Серии А

"Специя", за которую выступает украинец, одержала важную победу и поднялась с подвала турнирной таблицы

Украинский полузащитник "Специи" Виктор Коваленко помог своему клубу одержать важную победу в матче чемпионата Италии по футболу.

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"Специя" принимала еще одного аутсайдера — "Салернитану". Коваленко вышел в стартовом составе, но в середине первого тайма гости вышли вперед: Нванкво поразил ворота "Специи". А уже во второй половине за дело взялся украинский полузащитник: сначала он отдал голевую передачу на Давида Стрельца, а затем отличился и сам, забив за 14 минут до конца основного времени.

Этот гол стал дебютным для 25-летнего футболиста в Серии А. Виктор Коваленко присоединился к "Специи" в летнее межсезонье, перейдя в команду на правах аренды из "Аталанты". Коваленко — воспитанник "Шахтера" и игрок национальной сборной Украины. В последние месяцы он перестал вызываться в национальную сборную и пропустил Евро-2020 из-за травмы.

Реакция соцсетей на гол Коваленко

Болельщики "Специи" в Instagram не скупились на добрые слова для героя матча. В частности, Коваленко назвали "украинским Кевином Де Брюйне", сравнив со звездой английского "Манчестер Сити".

С дебютным голом в Италии Коваленко поздравили и бывшие партнеры по "Шахтеру" и сборной Украины: Вячеслав Шевчук, Дарио Срна, Тарас Степаненко и Роман Яремчук.

[ + – ] Виктор Коваленко забил гол за "Специю"

По итогам восьми матчей "Специя" набрала 7 очков и поднялась на 15 место в турнирной таблице. Победа над "Салернитаной" стала второй для команды Коваленко в текущем сезоне, ранее "Специя" в гостях обыграла еще одного аутсайдера лиги — "Венецию" (2:1). Напомним, что в Серии А играет 20 команд и три последних места по итогам сезона понижаются в классе.