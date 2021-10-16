Українець Коваленко забив гол і віддав результативну передачу в матчі Серії А

"Спеція", за яку виступає українець, здобула важливу перемогу і піднялася з підвалу турнірної таблиці

Український півзахисник "Спеції" Віктор Коваленко допоміг своєму клубу здобути важливу перемогу в матчі чемпіонату Італії з футболу.

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"Спеція" приймала ще одного аутсайдера — "Салернітану". Коваленко вийшов в стартовому складі, але в середині першого тайму гості вийшли вперед: Нванкво вразив ворота "Спеції". А вже в другій половині за справу взявся український півзахисник: спочатку він віддав гольову передачу на Давида Стрільця, а потім відзначився і сам, забивши за 14 хвилин до кінця основного часу.

Цей гол став дебютним для 25-річного футболіста в Серії А. Віктор Коваленко приєднався до "Спеції" в літнє міжсезоння, перейшовши в команду на правах оренди з "Аталанти". Коваленко — вихованець "Шахтаря" і гравець національної збірної України. В останні місяці він перестав викликатися до національної збірної і пропустив Євро-2020 через травму.

Реакція соцмереж на гол Коваленко

Вболівальники "Спеції" в Instagram не скупилися на добрі слова для героя матчу. Зокрема, Коваленко назвали "українським Кевіном Де Брюйне", порівнявши із зіркою англійського "Манчестер Сіті".

З дебютним голом у Італії Коваленко привітали і колишні партнери по "Шахтарю" і збірної України: В'ячеслав Шевчук, Даріо Срна, Тарас Степаненко та Роман Яремчук.

[ + – ] Віктор Коваленко забив гол за "Спецію"

За підсумками восьми матчів "Спеція" набрала 7 очок і піднялася на 15 місце в турнірній таблиці. Перемога над "Салернітаною" стала другою для команди Коваленко в поточному сезоні, раніше "Спеція" в гостях обіграла ще одного аутсайдера ліги — "Венецію" (2:1). Нагадаємо, що в Серії А грає 20 команд і три останніх місця за підсумками сезону понижуються в класі.