Элина Свитолина вернулась в топ-6 рейтинга WTA

Мужская и женская теннисные ассоциации обновили рейтинги после очередных турниров.

В первой половине октября в Индиан-Уэллс состоялись мужской и женские турниры, на которых принимали участие украинские теннисисты.

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Лучший результат показала первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая вылетела на стадии 1/8 финала, уступив американке Джессике Пегуле.

Несмотря на ранний вылет, Свитолина смогла улучшить свои позиции в обновленном рейтинге WTA. Прогресс за последние две недели показало большинство других украинских теннисистов в мировых рейтингах мужчин и женщин.

В обновленном рейтинге WTA Элина Свитолина вернулась на шестое место. Это получилось в связи с падением в рейтинге польки Иги Швентек, которая на турнире в Индиан-Уэллсе прекратила свои выступления в 1/8 финала.

Свитолина вернула себе шестую позицию, которую потеряла в связи с подъемом в рейтинге испанки Гарбинье Мугурусы. Лидер сборной Испании продолжает опережать украинку в обновленном рейтинге и поднялась еще на одну позицию – теперь она замыкает Топ-5.

Также другие украинские теннисистки Марта Костюк и Ангелина Калинина установили свои личные рекорды. В обновленном рейтинге украинки идут на 53-м и 57-м месте – это лучший их результат за всю спортивную карьеру. Даяна Ястремская потеряла одну позицию и идет 76-й.

Также улучшили свои позиции украинки Катерина Козлова, Леся Цуренко, Катарина Завацкая и Дарья Снигур. Лидировать в рейтинге WTA продолжает австралийка Эшли Барти, в топ-10 лучших теннисисток мира вернулась Наоми Осака.

Первая ракетка Украины в мужском теннисе Илья Марченко улучшил свое положение в рейтинге ATP. Украинец поднялся на три позиции и теперь занимает 164- место.

Марченко будет одним из четырех украинцев, которые выступят на Кубке Кремля в Москве.

Кроме Марченко, улучшили свое положение в обновленном рейтинге еще и Сергей Стаховский с Виталием Сачко. Лидировать в мужском рейтинге продолжает серб Новак Джокович.