Еліна Світоліна повернулася в топ-6 рейтингу WTA

Чоловіча та жіноча тенісні асоціації оновили рейтинги після чергових турнірів.

У першій половині жовтня в Індіан-Веллс відбулися чоловічий і жіночі турніри, у яких брали участь українські тенісисти.

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Кращий результат показала перша ракетка України Еліна Світоліна, яка вилетіла на стадії 1/8 фіналу, поступившись американці Джесіці Пегула.

Незважаючи на ранній виліт, Світоліна змогла поліпшити свої позиції в оновленому рейтингу WTA. Прогрес за останні два тижні показала більшість інших українських тенісистів у світових рейтингах чоловіків і жінок.

В оновленому рейтингу WTA Еліна Світоліна повернулася на шосте місце. Це вийшло у зв'язку з падінням в рейтингу польки Іги Швентек, яка на турнірі в Індіан-Веллс припинила свої виступи в 1/8 фіналу.

Світоліна повернула собі шосту позицію, яку втратила у зв'язку з підйомом у рейтингу іспанки Гарбінє Мугуруса. Лідерка збірної Іспанії продовжує випереджати українку в оновленому рейтингу та піднялася ще на одну позицію — тепер вона замикає Топ-5.

Також інші українські тенісистки Марта Костюк і Ангеліна Калініна встановили свої особисті рекорди. В оновленому рейтингу українки йдуть на 53-му і 57-му місці — це кращий їхній результат за всю спортивну кар'єру. Даяна Ястремська втратила одну позицію і йде 76-й.

Також поліпшили свої позиції українки Катерина Козлова, Леся Цуренко, Катаріна Завацька і Дарія Снігур. Лідирувати в рейтингу WTA продовжує австралійка Ешлі Барті, у топ-10 кращих тенісисток світу повернулася Наомі Осака.

Перша ракетка України в чоловічому тенісі Ілля Марченко поліпшив своє становище в рейтингу ATP. Українець піднявся на три позиції і тепер займає 164- місце.

Марченко буде одним із чотирьох українців, які виступлять на Кубку Кремля в Москві.

Крім Марченка, поліпшили своє становище в оновленому рейтингу ще й Сергій Стаховський із Віталієм Сачком. Лідирувати в чоловічому рейтингу продовжує серб Новак Джокович.