Футболист "Александрии" получил жуткую травму в УПЛ (фото)
Нога футболиста вывернулась после того, как он поборолся за верховой мяч.
Полузащитник "Александрии" Кирилл Ковалец получил серьезную травму колена в матче 11-го тура чемпионата Украины против полтавской "Ворсклы".
Ковалец вышел в стартовом составе "Александрии", но был вынужден покинуть поле уже на 23-й минуте матча в связи с жестким игровым моментом, в результате которого получил травму.
Игрок "Александрии" вступил в борьбу за верховой мяч с полузащитником "Ворсклы" Александром Скляром. Приземлившись на поле, нога Ковальца оказалась в неестественном положении, согнувшись в колене.
На повторе момента видно, что Ковальцу не удалось удержать равновесие во время приземления. Из-за этого он неудачно стал на правую ногу.
Сразу после неудачного приземления Ковальца игроки "Александрии" и Скляр, с которым он боролся за мяч, обратились к главному арбитру встречи Николаю Балакину о том, что на поле должны появиться медики. В результате медицинский штаб оказал первую помощь 28-летнему игроку и его вынесли за пределы поля.
Ковалец не смог продолжить игру, а вместо него на поле появился полузащитник Сергей Рыбалка. На момент замены "Ворскла" вела в счете благодаря голу бразильца Рангела, а финальный свисток ознаменовал победу полтавчан со счетом 2:1.
После матча главный тренер "Александрии" Юрий Гура сообщил, что у Ковальца, скорее всего, травма крестообразных связок и мениска.
"У него все серьезно. Подозрение на "кресты" и "мениск", – сказал главный тренер "Александрии".
Похожую травму в матче против "Интера" в Лиге чемпионов получил нападающий донецкого "Шахтера" Лассина Траоре.