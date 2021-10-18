Футболист "Александрии" получил жуткую травму в УПЛ (фото)

Нога футболиста вывернулась после того, как он поборолся за верховой мяч.

Полузащитник "Александрии" Кирилл Ковалец получил серьезную травму колена в матче 11-го тура чемпионата Украины против полтавской "Ворсклы".

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Ковалец вышел в стартовом составе "Александрии", но был вынужден покинуть поле уже на 23-й минуте матча в связи с жестким игровым моментом, в результате которого получил травму.

Игрок "Александрии" вступил в борьбу за верховой мяч с полузащитником "Ворсклы" Александром Скляром. Приземлившись на поле, нога Ковальца оказалась в неестественном положении, согнувшись в колене.

[ + – ] Травма Кирилла Ковальца Фото: Телеканал "Футбол 1/2/3"

На повторе момента видно, что Ковальцу не удалось удержать равновесие во время приземления. Из-за этого он неудачно стал на правую ногу.

[ + – ] Травма Кирилла Ковальца Фото: Телеканал "Футбол 1/2/3"

Сразу после неудачного приземления Ковальца игроки "Александрии" и Скляр, с которым он боролся за мяч, обратились к главному арбитру встречи Николаю Балакину о том, что на поле должны появиться медики. В результате медицинский штаб оказал первую помощь 28-летнему игроку и его вынесли за пределы поля.

Ковалец не смог продолжить игру, а вместо него на поле появился полузащитник Сергей Рыбалка. На момент замены "Ворскла" вела в счете благодаря голу бразильца Рангела, а финальный свисток ознаменовал победу полтавчан со счетом 2:1.

После матча главный тренер "Александрии" Юрий Гура сообщил, что у Ковальца, скорее всего, травма крестообразных связок и мениска.

"У него все серьезно. Подозрение на "кресты" и "мениск", – сказал главный тренер "Александрии".

Похожую травму в матче против "Интера" в Лиге чемпионов получил нападающий донецкого "Шахтера" Лассина Траоре.