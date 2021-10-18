Футболіст "Олександрії" отримав страшну травму в УПЛ (фото)

Нога футболіста вивернулася після того, як він поборовся за верховий м'яч.

Пів захисник "Олександрії" Кирило Ковалець отримав серйозну травму коліна в матчі 11-го туру чемпіонату України проти полтавської "Ворскли".

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Ковалець вийшов у стартовому складі "Олександрії", але був змушений покинути поле вже на 23-ій хвилині матчу у зв'язку з жорстким ігровим моментом, у результаті якого отримав травму.

Гравець "Олександрії" вступив у боротьбу за верховий м'яч із півзахисником "Ворскли" Олександром Скляром. Приземлившись на поле, нога Ковальця виявилася в неприродному положенні, зігнувшись у коліні.

[ + – ] Травма Кирила Ковальця Фото: Телеканал "Футбол 1/2/3"

На повторі моменту видно, що Ковальцю не вдалося утримати рівновагу під час приземлення. Через це він невдало став на праву ногу.

[ + – ] Травма Кирила Ковальця Фото: Телеканал "Футбол 1/2/3"

Відразу після невдалого приземлення Ковальця гравці "Олександрії" та Скляр, із яким він боровся за м'яч, звернулися до головного арбітра зустрічі Миколи Балакіна про те, що на полі повинні з'явитися медики. У результаті медичний штаб надав першу допомогу 28-річному гравцеві і його винесли за межі поля.

Ковалець не зміг продовжити гру, а замість нього на полі з'явився пів захисник Сергій Рибалка. На момент заміни "Ворскла" вела в рахунку завдяки голу бразильця Рангеля, а фінальний свисток ознаменував перемогу полтавчан із рахунком 2:1.

Після матчу головний тренер "Олександрії" Юрій Гура повідомив, що в Ковальця, швидше за все, травма хрестоподібних зв'язок і меніска.

"У нього все серйозно. Підозра на "хрести" і "меніск", — сказав головний тренер "Олександрії".

Схожу травму в матчі проти "Інтера" в Лізі чемпіонів отримав нападник донецького "Шахтаря" Лассіна Траоре.