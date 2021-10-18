Футболіст "Олександрії" отримав страшну травму в УПЛ (фото)
Нога футболіста вивернулася після того, як він поборовся за верховий м'яч.
Пів захисник "Олександрії" Кирило Ковалець отримав серйозну травму коліна в матчі 11-го туру чемпіонату України проти полтавської "Ворскли".
Ковалець вийшов у стартовому складі "Олександрії", але був змушений покинути поле вже на 23-ій хвилині матчу у зв'язку з жорстким ігровим моментом, у результаті якого отримав травму.
Гравець "Олександрії" вступив у боротьбу за верховий м'яч із півзахисником "Ворскли" Олександром Скляром. Приземлившись на поле, нога Ковальця виявилася в неприродному положенні, зігнувшись у коліні.
На повторі моменту видно, що Ковальцю не вдалося утримати рівновагу під час приземлення. Через це він невдало став на праву ногу.
Відразу після невдалого приземлення Ковальця гравці "Олександрії" та Скляр, із яким він боровся за м'яч, звернулися до головного арбітра зустрічі Миколи Балакіна про те, що на полі повинні з'явитися медики. У результаті медичний штаб надав першу допомогу 28-річному гравцеві і його винесли за межі поля.
Ковалець не зміг продовжити гру, а замість нього на полі з'явився пів захисник Сергій Рибалка. На момент заміни "Ворскла" вела в рахунку завдяки голу бразильця Рангеля, а фінальний свисток ознаменував перемогу полтавчан із рахунком 2:1.
Після матчу головний тренер "Олександрії" Юрій Гура повідомив, що в Ковальця, швидше за все, травма хрестоподібних зв'язок і меніска.
"У нього все серйозно. Підозра на "хрести" і "меніск", — сказав головний тренер "Олександрії".
Схожу травму в матчі проти "Інтера" в Лізі чемпіонів отримав нападник донецького "Шахтаря" Лассіна Траоре.