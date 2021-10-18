Футболисты "Тоттенхэма" помогли спасти жизнь болельщика во время матча (видео)

Болельщику удалось выжить благодаря своевременной реакции футболистов.

Футболисты "Тоттенхэма" Серхио Регилон и Эрик Дайер помогли спасти жизнь фаната во время матча восьмого тура английской премьер-лиги против "Ньюкасла".

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"Тоттенхэм" добыл волевую победу над "Ньюкаслом" со счетом 3:2. "Шпоры" пропустили первыми, но еще до перерыва забили два гола.

На 41-й минуте матча главный арбитр встречи Андре Марринер остановил матч по просьбе футболистов "Тоттенхэма". Этим удалось спасти жизнь болельщика на трибунах стадиона "Сейнтр-Джеймс-Парк".

Игроки "Тоттенхэма" заметили, что на трибунах одному из болельщиков стало плохо. Регилон подошел к арбитру матча с просьбой остановить игру, указав ему, что болельщик потерял сознание.

Сразу после реакции Регилона свою роль в спасении фаната также сыграл другой игрок "Тоттенхэма" Эрик Дайер. Он подбежал к скамейке запасных, где размещались медики лондонской команды, и показал им, что на трибунах нужно использовать дефибрилятор.

После реакции футболистов "Тоттенхэма" игра была остановлена. Игроки пили воду, ожидая, чем закончится то, что происходит на трибунах.

Позже диктор стадиона объявил, что болельщик, которому была нужна необходима медицинская помощь, был госпитализирован. Благодаря оперативному вмешательству медиков удалось стабилизировать его состояние.

Регилон и Дайер в итоге получили награду лучшему игроку матча. Испанский футболист признался, что было правильным решением остановить матч.

"Я увидел, что болельщик лежит, а другой пытается его реанимировать. Очень нервничал. Я подошел к рефери и сказал, что мы не можем играть дальше, надо остановить матч. Фанаты тоже просили остановить игру", – сказал Регилон после матча.