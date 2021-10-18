Футболісти "Тоттенгема" допомогли врятувати життя вболівальника під час матчу (відео)

Уболівальнику вдалося вижити завдяки своєчасній реакції футболістів.

Футболісти "Тоттенгема" Серхіо Регілон і Ерік Даєр допомогли врятувати життя фаната під час матчу восьмого туру англійської прем'єр-ліги проти "Ньюкасла".

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"Тоттенгем" здобув вольову перемогу над "Ньюкаслом" із рахунком 3:2. "Шпори" пропустили першими, але ще до перерви забили два голи.

На 41-ій хвилині матчу головний арбітр зустрічі Андре Маррінер зупинив матч на прохання футболістів "Тоттенгема". Цим вдалося врятувати життя вболівальника на трибунах стадіону "Сейнтр-Джеймс Парк".

Гравці "Тоттенгема" помітили, що на трибунах одному з уболівальників стало погано. Регілон підійшов до арбітра матчу з проханням зупинити гру, вказавши йому, що уболівальник втратив свідомість.

Відразу після реакції Регілона свою роль у порятунку фаната також зіграв інший гравець "Тоттенгема" Ерік Даєр. Він підбіг до лавки запасних, де розміщувалися медики лондонської команди, і показав їм, що на трибунах потрібно використати дефібрилятор.

Після реакції футболістів "Тоттенгема" гра була зупинена. Гравці пили воду, чекаючи, чим закінчиться те, що відбувається на трибунах.

Пізніше диктор стадіону оголосив, що уболівальник, якому була потрібна необхідна медична допомога, був госпіталізований. Завдяки оперативному втручанню медиків вдалося стабілізувати його стан.

Регілон і Даєр у результаті отримали нагороду найкращому гравцеві матчу. Іспанський футболіст зізнався, що було правильним рішенням зупинити матч.

"Я побачив, що вболівальник лежить, а інший намагається його реанімувати. Дуже нервував. Я підійшов до рефері та сказав, що ми не можемо грати далі, треба зупинити матч. Фанати теж просили зупинити гру", — сказав Регілон після матчу.