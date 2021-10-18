"Динамо" объявило состав на "Барселону"

В составе киевлян на матч с каталонским клубом сразу несколько изменений.

Киевское "Динамо" объявило список футболистов, которые отправились в Испанию на матч третьего тура Лиги чемпионов против "Барселоны".

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"Динамо" проведет свой третий матч в групповом раунде Лиги чемпионов против "Барселоны". В стартовых двух встречах киевляне набрали лишь одно очко с "Бенфикой", в предыдущем туре команда Мирчи Луческу разгромно уступила "Баварии" 0:5.

В составе "Динамо" на матч против "Барселоны" присутствует 24 футболиста. В сравнении с матчем против "Баварии" в состав вернулся Виталий Буяльский, который пропускал из-за травмы игру и вернулся после международной паузы на матчи квалификации к чемпионату мира.

Кроме того, в составе киевлян присутствует форвард Эрик Рамирес, который сыграл лишь два матча за "Динамо", после чего отсутствовал в заявке киевлян из-за позитивного теста на коронавирус.

Состав "Динамо" на матч против "Барселоны"

Вратари: Денис Бойко, Георгий Бущан.

Защитники: Александр Сирота, Артем Шабанов, Томас Кенджера, Александр Тымчик, Виталий Миколенко, Илья Забарный.

Полузащитники: Виталий Буяльский, Денис Гармаш, Беньямин Вербич, Денис Антюх, Карлос де Пена, Владимир Шепелев, Александр Андриевский, Богдан Леднев, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Александр Караваев, Витиньо.

Нападающие: Илья Шкурин, Владислав Супряга, Эрик Рамирес.

Матч "Барселона" – "Динамо" состоится во вторник, 19 октября. Начало встречи – в 19.45 по киевскому времени.

Любопытно, что на данный момент "Барселона" занимает последнее место в группе Лиги чемпионов, не имея ни одного очка. "Динамо" и "Барселона" встречались между собой на групповой стадии Лиги чемпионов 2020/21. Тогда киевляне в Барселоне проиграли 1:2, а в Киеве – 0:4.

В последнем туре чемпионата Испании "Барселона" победила "Валенсию" со счетом 3:1, а "Динамо" разгромило "Львов" со счетом 4:1.