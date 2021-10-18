"Динамо" оголосило склад на "Барселону"

У складі киян на матч із каталонським клубом одразу кілька змін.

Київське "Динамо" оголосило список футболістів, які вирушили до Іспанії на матч третього туру Ліги чемпіонів проти "Барселони".

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"Динамо" проведе свій третій матч у груповому раунді Ліги чемпіонів проти "Барселони". У стартових двох зустрічах кияни набрали лише одне очко з "Бенфікою", в попередньому турі команда Мірчі Луческу розгромно поступилася "Баварії" 0:5.

У складі "Динамо" на матч проти "Барселони" присутні 24 футболісти. Порівняно з матчем проти "Баварії" до складу повернувся Віталій Буяльський, який пропускав через травму гру і повернувся після міжнародної паузи на матчі кваліфікації до чемпіонату світу.

Крім того, в складі киян присутній форвард Ерік Рамірес, який зіграв лише два матчі за "Динамо", після чого був відсутній у заявці киян через позитивний тест на коронавірус.

Склад "Динамо" на матч проти "Барселони"

Воротарі: Денис Бойко, Георгій Бущан.

Захисники: Олександр Сирота, Артем Шабанов, Томаш Кендзьора, Олександр Тимчик, Віталій Миколенко, Ілля Забарний.

Півзахисники: Віталій Буяльський, Денис Гармаш, Беньямін Вербич, Денис Антюх, Карлос де Пена, Володимир Шепелєв, Олександр Андрієвський, Богдан Лєднєв, Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Олександр Караваєв, Вітіну.

Нападники: Ілля Шкурін, Владислав Супряга, Ерік Рамірес.

Матч "Барселона" — "Динамо" відбудеться у вівторок, 19 жовтня. Початок зустрічі — о 19:45 за київським часом.

Цікаво, що наразі "Барселона" посідає останнє місце в групі Ліги чемпіонів, не маючи жодного очка. "Динамо" і "Барселона" зустрічалися між собою на груповій стадії Ліги чемпіонів 2020/21. Тоді кияни в Барселоні програли 1:2, а в Києві — 0:4.

В останньому турі чемпіонату Іспанії "Барселона" перемогла "Валенсію" з рахунком 3:1, а "Динамо" розгромило "Львів" із рахунком 4:1.