"Динамо" оголосило склад на "Барселону"
У складі киян на матч із каталонським клубом одразу кілька змін.
Київське "Динамо" оголосило список футболістів, які вирушили до Іспанії на матч третього туру Ліги чемпіонів проти "Барселони".
"Динамо" проведе свій третій матч у груповому раунді Ліги чемпіонів проти "Барселони". У стартових двох зустрічах кияни набрали лише одне очко з "Бенфікою", в попередньому турі команда Мірчі Луческу розгромно поступилася "Баварії" 0:5.
У складі "Динамо" на матч проти "Барселони" присутні 24 футболісти. Порівняно з матчем проти "Баварії" до складу повернувся Віталій Буяльський, який пропускав через травму гру і повернувся після міжнародної паузи на матчі кваліфікації до чемпіонату світу.
Крім того, в складі киян присутній форвард Ерік Рамірес, який зіграв лише два матчі за "Динамо", після чого був відсутній у заявці киян через позитивний тест на коронавірус.
Склад "Динамо" на матч проти "Барселони"
Воротарі: Денис Бойко, Георгій Бущан.
Захисники: Олександр Сирота, Артем Шабанов, Томаш Кендзьора, Олександр Тимчик, Віталій Миколенко, Ілля Забарний.
Півзахисники: Віталій Буяльський, Денис Гармаш, Беньямін Вербич, Денис Антюх, Карлос де Пена, Володимир Шепелєв, Олександр Андрієвський, Богдан Лєднєв, Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Олександр Караваєв, Вітіну.
Нападники: Ілля Шкурін, Владислав Супряга, Ерік Рамірес.
Матч "Барселона" — "Динамо" відбудеться у вівторок, 19 жовтня. Початок зустрічі — о 19:45 за київським часом.
Цікаво, що наразі "Барселона" посідає останнє місце в групі Ліги чемпіонів, не маючи жодного очка. "Динамо" і "Барселона" зустрічалися між собою на груповій стадії Ліги чемпіонів 2020/21. Тоді кияни в Барселоні програли 1:2, а в Києві — 0:4.
В останньому турі чемпіонату Іспанії "Барселона" перемогла "Валенсію" з рахунком 3:1, а "Динамо" розгромило "Львів" із рахунком 4:1.