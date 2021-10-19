Украинка Калинина выбила россиянку с Кубка Кремля
Украинской теннисистке хватило двух сетов, чтобы победить вторую ракетку России.
Ангелина Калинина последней из украинок стартовала в основной сетке турнира WTA250 в Москве.
Даяна Ястремская свой матч первого круга проиграла, а Леся Цуренко – выиграла.
Калинина в первом раунде получила в соперники бывшую победительницу турнира, 28-ю ракетку мирового рейтинга Дарью Касаткину. Это была вторая встреча в карьере теннисисток – первую в 2015 году выиграла россиянка.
В этот раз, в Москве, сильнейшей оказалась Калинина. Она меньше чем за 90 минут разобралась с Касаткиной, проиграв ей всего пять геймов – 6:2, 6:3.
Украинка реализовала восемь брейкпоинтов, проиграла четыре свои подачи (то есть Касаткина выиграла лишь один гейм в матче на своей подаче). Всего за игру Калинина сделала 24 виннера.
В следующем раунде Калинина сыграет против победительницы матча между Онс Жабер и Екатериной Александровой.
WTA 250. Москва. Первый раунд
Дарья Касаткина (Россия) – Ангелина Калинина (Украина) – 0:2 (2:6, 3:6)
После матча украинка прокомментировала свою победу над титулованной российской теннисисткой.
"Спасибо всем болельщикам, которые нас поддерживали во время матча. Мне кажется, получилась отличная игра. О результате я не загадывала, понимала, что Касаткина – это топовый противник. О том, что получится победить в двух сетах даже не мечтала.
У меня был план на игру и я его придерживалась. Конечно, я нервничала, когда подавала на матч и делала двойные ошибки. Я человек. Всегда хочу побеждать, но волнение частенько мешает", – заметила Калинина на послематчевой пресс-конференции.