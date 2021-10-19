Українка Калініна вибила росіянку з Кубка Кремля

Українській тенісистці вистачило двох сетів, щоб перемогти другу ракетку Росії.

Ангеліна Калініна останньою з українок стартувала в основній сітці турніру WTA250 в Москві.

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Даяна Ястремська свій матч першого кола програла, а Леся Цуренко — виграла.

Калініна в першому раунді отримала в суперники колишню переможницю турніру, 28-у ракетку світового рейтингу Дарину Касаткіну. Це була друга зустріч у кар'єрі тенісисток — першу в 2015 році виграла росіянка.

Цього разу, в Москві, найсильнішою виявилася Калініна. Вона менше ніж за 90 хвилин розібралася з Касаткіною, програвши їй всього п'ять геймів — 6:2, 6:3.

Українка реалізувала вісім брейкпоїнтів, програла чотири свої подачі (тобто Касаткіна виграла лише один гейм у матчі на своїй подачі). Усього за гру Калініна здійснила 24 віннери.

У наступному раунді Калініна зіграє проти переможниці матчу між Онс Жабер і Катериною Александровою.

WTA 250. Москва. Перший раунд

Дарина Касаткіна (Росія) — Ангеліна Калініна (Україна) — 0:2 (2:6, 3:6)

Після матчу українка прокоментувала свою перемогу над титулованою російською тенісисткою.

"Спасибі всім уболівальникам, які нас підтримували під час матчу. Мені здається, вийшла відмінна гра. Про результат я не загадувала, розуміла, що Касаткіна — це топовий противник. Про те, що вийде перемогти в двох сетах навіть не мріяла.

У мене був план на гру і я його дотримувалася. Звичайно, я нервувала, коли подавала на матч і припускалася подвійних помилок. Я людина. Завжди хочу перемагати, але хвилювання частенько заважає", — зауважила Калініна на післяматчевій пресконференції.