"Игра в кальмара" и Оруэлл. Что смотрят и читают игроки сборной Украины по футболу (видео)

Футболисты сборной Украины рассказали, как любят проводить свой досуг во время сборов и когда нет футбола.

Игроки сборной Украины по футболу рассказали Youtube-каналу vZbirna, который ведет журналист пресс-службы сборной Украины Николай Васильков, какие сериалы они любят смотреть и какие книжки читают во время сборов.

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Полузащитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко читает медицинскую книгу о правильных тренировках, причем в оригинале – на английском языке.

"Я понял для себя, что помимо тренировок рутинных, обычных тренировок в футболе, нужно еще всегда следить за собой, правильно готовить свой организм, восстанавливаться, потому что большие нагрузки… Хорошие слова в этой книге есть: "тренируй движения, а не тренируй мышцы"", — отметил Степаненко.

Из сериалов футболист рассказал, что смотрит триллер "Каштановый человечек", а еще с женой начал смотреть нашумевший в последнее время сериал "Игра в кальмара".

Игорь Харатин признался, что тоже смотрит нашумевший южнокорейский сериал, а последняя книга, которую прочитал – Дейла Карнеги "Как выработать уверенность в себе, и влиять на людей, выступая публично".

А вот голкипер Георгий Бущан говорит, что сериалам предпочитает книги-антиутопии — из последнего читал Джорджа Оруэлла.

Защитник сборной Украины Александр Караваев признался, что любит читать спортивную литературу, но сейчас углубился в изучение литературы о добыче нефти, как мир стал зависим от добычи нефти и газа. Футболист рассказал, что читает книги для расширения кругозора и ему хотелось бы разбираться в экономике.

Защитник Сергей Кривцов признался, что времени не хватает и он читает книги только в самолете.