"Гра в кальмара" й Орвелл. Що дивляться і читають гравці збірної України з футболу (відео)

Футболісти збірної України розповіли, як люблять проводити своє дозвілля під час зборів і коли немає футболу.

Гравці збірної України з футболу розповіли Youtube-каналі vZbirna, який веде журналіст пресслужби збірної України Микола Васильков, які серіали вони люблять дивитися і які книжки читають під час зборів.

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Півзахисник збірної України та донецького "Шахтаря" Тарас Степаненко читає медичну книгу про правильні тренування, причому в оригіналі — англійською мовою.

"Я зрозумів для себе, що крім тренувань рутинних, звичайних тренувань у футболі, потрібно ще завжди стежити за собою, правильно готувати свій організм, відновлюватися, тому що великі навантаження... Гарні слова в цій книзі є: "тренуй рухи, а не тренуй м'язи"", — зазначив Степаненко.

Із серіалів футболіст розповів, що дивиться трилер "Каштановий чоловічок", а ще з дружиною почав дивитися нашумілий останнім часом серіал "Гра в кальмара".

Ігор Харатін зізнався, що теж дивиться гучний південнокорейський серіал, а остання книга, яку прочитав — Дейла Карнегі "Як виробити впевненість у собі, і впливати на людей, виступаючи публічно".

А ось голкіпер Георгій Бущан каже, що серіалам надає перевагу книги-антиутопії — з останнього читав Джорджа Орвелла.

Захисник збірної України Олександр Караваєв зізнався, що любить читати спортивну літературу, але зараз заглибився у вивчення літератури про видобуток нафти, як світ став залежним від видобутку нафти і газу. Футболіст розповів, що читає книги для розширення кругозору і йому хотілося б розбиратися в економіці.

Захисник Сергій Кривцов зізнався, що часу не вистачає і він читає книги тільки в літаку.